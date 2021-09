Misterij na Krku: kdo je neznana tujka, ki se ničesar ne spomni?

Prejšnjo nedeljo so na Krku našli neznano žensko, staro okoli 60 let. Kaj se ji je zgodilo, ni znala povedati, prav tako ne ve, kako ji je ime ali od kod prihaja. Sporazumeva se v angleščini.

Policija je vse, ki bi jo morda prepoznali, prosila za pomoč, a za zdaj identiteta tujke še vedno ni potrjena. "Ljudje se nam javljajo in nam dajejo informacije, a sprememb še ni. Njena identiteta še ni potrjena," so za hrvaške medije sporočili s policije in dodali, da je gospa še vedno v bolnišnici.

Žensko naj bi na težko dostopnem terenu opazil ribič in poklical pomoč. Vse kaže, da je bila izgubljena več dni, ko so jo našli, pa je zaradi izčrpanosti komajda zmogla nekaj požirkov vode. Bila je brez dokumentov in ni znala povedati, kako se je znašla tam in kako se je poškodovala po obrazu.

O "misteriju ženske, najdene na hrvaškem otoku, ki tekoče govori angleško, a se ne spomni lastnega imena" se je razpisal tudi britanski Daily Mail.