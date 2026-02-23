Naslovnica
Tujina

Misterij ubitega na Trumpovem posestvu: 'miren, apolitičen umetnik'

Miami, 23. 02. 2026 07.33

Avtor:
N.Š.
Trumpovo posestvo Mar-a-Lago na Floridi

Nov varnostni incident, povezan z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, odmeva v ZDA. Pristojni še naprej preiskujejo motiv moškega, ki je vdrl na zavarovano območje predsednikove rezidence Mar-a-Lago na Floridi. Umrl je pod streli agentov. Njegova družina je medtem osupla, pravijo, da mu česa takega ne bi pripisali.

Trumpovo posestvo Mar-a-Lago na Floridi
Trumpovo posestvo Mar-a-Lago na Floridi
FOTO: AP

Agenti tajne službe naj bi moškega opazili, ko je nosil orožje in kanister z gorivom. Ko so ga opozorili, naj predmete odvrže orožje, naj bi dvignil puško v smeri agentov, ki so ga zato - po uradnih navedbah - "nevtralizirali". Nihče od osebja ni bil poškodovan. 

Duhove buri predvsem vprašanje, kaj je v ozadju incidenta. Moški je bi identificiran je kot 21-letni Austin Tucker Martin iz mesta Cameron v Severni Karolini, ki so ga družinski člani prijavili kot pogrešanega. 

Policija iz Moore County je ob tem sporočila, da ni imel znane kriminalne preteklosti in da policiji ni bil znan pred incidentom.

Njegov bratranec Braeden Fields je za ameriške medije dejal, da je bil "dober fant" in da si ne predstavlja, da bi storil kaj takšnega. Opisal ga je kot tihega, zadržanega in apolitičnega. Po njegovih besedah je družina veljala za podpornike Donalda Trumpa.

Po javnih volilnih evidencah ni bil registriran kot član nobene politične stranke.

Martin je leta 2024 začel lastno umetniško dejavnost pod imenom Fresh Sky Illustrations. Ukvarjal se je z ročnimi ilustracijami golf igrišč in prodajo uokvirjenih del v klubskih trgovinah. Vodstvo igrišča Quail Ridge Golf Course je potrdilo, da je Martin v preteklosti obiskoval igrišče in ustvarjal risbe na podlagi fotografij ter da so bila njegova dela tehnično kakovostna.

Trump zaradi incidenta sicer ni bil v nevarnosti, saj sta bila s prvo damo v Beli hiši. 

Pristojni sicer pravijo, da V času incidenta noben varovanec Secret Service ni bil v Mar-a-Lagu, Trump in prva dama Melania sta bila v so varnostne kontrole na območju posestva izjemno stroge, s fizičnimi pregradami, detektorji in psi, a kljub temu se je moški uspel približati notranjemu obroču varovanja.

To ni osamljena epizoda v zadnjih letih: Trump je bil v predvolilnem obdobju 2024 tarča vsaj dveh poskusov umora in drugih groženj, medtem ko politično motivirano nasilje, zlasti po umoru Charlieja Kirka, v ZDA ostaja akutna tema nacionalne varnosti in polarizacije.

 

Nasilje in kaos po smrti narkošefa, turisti obtičali v Mehiki

