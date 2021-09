'Mističen in spokojen' škotski otok naprodaj za dobrih 58.000 evrov

Otok Càrn Deas, ki leži ob obali severozahodne Škotske, meri 22 hektarjev in leži na slikovitem območju Assynt in Coigach. Obalo otoka zaznamujejo pečine, zalivi in prodnate plaže, topel zrak, ki ga prinaša zalivski tok, pa pomeni, da obalno vodo naseljujejo skuše, trske, saji, lenge, jastogi in raki, poroča The Independent.

Otok sicer nima človeških prebivalcev, so pa njegovi redni sosedje pliskavke, delfini, kiti, morski psi in vidre. Skozi zgodovino so ljudje na tem divjem otoku poleti pasli ovce. Z ozkimi nasipi je povezan s še dvema nenaseljenima škotskima otokoma, ki pa za razliko od otoka Càrn Deas nista naprodaj.

Càrn Deas so opisali kot "mističen, zaseben, spokojen in čaroben" otok. Fenning Welstead, ustanovitelj podjetja Goldcrest, ki se v glavnem ukvarja s prodajo nepremičnin, je dejal, da je čudež otoka prav v njegovi nedotaknjeni naravni lepoti. "Tu lahko resnično pobegnete iz resničnosti, globoko vdihnete in uživate v tem, kar vam ponuja narava," je dejal ter ob tem dodal, da je to odličen prostor za kampiranje, plavanje, vožnjo s kajakom in uživanje v pogledu na nočno nebo.

Càrn Deas je oddaljen le 25 minut plovbe z ladjo od pomola Badentarbat ali pristanišča Old Dorney, za uporabo katerega se morajo obiskovalci otoka dogovoriti prek zasebnih ponudnikov.