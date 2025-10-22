Spletnim goljufom zasegli in odklopili Starlinke

Prevarantske skupine novačijo posameznike, ki so žrtve trgovine z ljudmi, iz celega sveta in jim obljubljajo dobro plačana delovna mesta, nato pa jih držijo v ujetništvu in silijo, da s prevarami zaslužijo čim več.
Odločitev Starlinka sledi ponedeljkovi akciji, v kateri je mjanmarska vojska razbila KK Park - gre za 'center' za kibernetsko kriminaliteto, iz katerega je več kot 2000 ljudi izvajalo spletne goljufije, od romantičnih zvijač, v sklopu katerih so z žrtvijo prek interneta navezali tesen stik in nato od njih zahtevali denar, do lažnih naložbenih ponudb. Delavce so izpustili, elektronske naprave in 30 terminalov Starlink pa zasegli.
Naprava Starlink, ki jo izdeluje podjetje SpaceX, se prek antene poveže s sateliti in s tem omogoča internetno povezavo tudi na najbolj oddaljenih lokacijah po vsem svetu.
S prekinitvijo povezav želijo pri SpaceX preprečiti zlorabe njihovega sistema, pojasnila podjetja navajajo pri BBC.
Po vsem svetu sicer obstaja še vsaj 30 takih centrov, ki zaposlujejo več deset tisoč ljudi. Kompleksi so strogo varovani, ni pa znano, ali so tudi ti ostali brez povezav s Starlinkom. Prevarantski centri predstavljajo pomemben finančni vir za uporniške skupine v politično nestabilnem Mjanmaru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.