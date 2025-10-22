Spletnim goljufom zasegli in odklopili Starlinke

Prevarantske skupine novačijo posameznike, ki so žrtve trgovine z ljudmi, iz celega sveta in jim obljubljajo dobro plačana delovna mesta, nato pa jih držijo v ujetništvu in silijo, da s prevarami zaslužijo čim več.

Odločitev Starlinka sledi ponedeljkovi akciji, v kateri je mjanmarska vojska razbila KK Park - gre za 'center' za kibernetsko kriminaliteto, iz katerega je več kot 2000 ljudi izvajalo spletne goljufije, od romantičnih zvijač, v sklopu katerih so z žrtvijo prek interneta navezali tesen stik in nato od njih zahtevali denar, do lažnih naložbenih ponudb. Delavce so izpustili, elektronske naprave in 30 terminalov Starlink pa zasegli.