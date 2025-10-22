Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Spletnim goljufom zasegli in odklopili Starlinke

Najpjido, 22. 10. 2025 17.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
6

SpaceX, v lasti Elona Muska, je prekinil povezave z njihovimi kompleti Starlink, ki jih uporabljajo spletni prevaranti v Mjanmaru. Vzdolž tajsko-mjanmarske meje naj bi namreč delovalo več kot 30 skupin, ki s prevarami letno ustvarijo več kot deset milijard dolarjev (8,6 milijarde evrov) in s tem financirajo uporniške skupine v državi.

Prevarantske skupine novačijo posameznike, ki so žrtve trgovine z ljudmi, iz celega sveta in jim obljubljajo dobro plačana delovna mesta, nato pa jih držijo v ujetništvu in silijo, da s prevarami zaslužijo čim več. 

Odločitev Starlinka sledi ponedeljkovi akciji, v kateri je mjanmarska vojska razbila KK Park - gre za 'center' za kibernetsko kriminaliteto, iz katerega je več kot 2000 ljudi izvajalo spletne goljufije, od romantičnih zvijač, v sklopu katerih so z žrtvijo prek interneta navezali tesen stik in nato od njih zahtevali denar, do lažnih naložbenih ponudb. Delavce so izpustili, elektronske naprave in 30 terminalov Starlink pa zasegli.

Zaseženi Starlinki
Zaseženi Starlinki FOTO: Profimedia

Naprava Starlink, ki jo izdeluje podjetje SpaceX, se prek antene poveže s sateliti in s tem omogoča internetno povezavo tudi na najbolj oddaljenih lokacijah po vsem svetu. 

S prekinitvijo povezav želijo pri SpaceX preprečiti zlorabe njihovega sistema, pojasnila podjetja navajajo pri BBC. 

Po vsem svetu sicer obstaja še vsaj 30 takih centrov, ki zaposlujejo več deset tisoč ljudi. Kompleksi so strogo varovani, ni pa znano, ali so tudi ti ostali brez povezav s Starlinkom. Prevarantski centri predstavljajo pomemben finančni vir za uporniške skupine v politično nestabilnem Mjanmaru.

Starlink Mjanmar spletne prevare SpaceX Elon Musk
Naslednji članek

Incident na splitskem letališču: 24-letnik izstrelil dve signalni raketi

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jejzus
22. 10. 2025 18.48
+10
A Starlink v Ukrajini še deluje? A ja, tam ni goljufov.
ODGOVORI
10 0
Rudar
22. 10. 2025 19.10
Na žalost Rusije še kako deluje.
ODGOVORI
0 0
Anonymous88
22. 10. 2025 18.42
+8
Najbolj žalostno je dejstvo, da je še vedno več kot polovica Indije brez interneta, pa so kljub temu že #1 v številu uporabnikov interneta - predstavljajte si koliko šele bo teh prevarantov čez 10 let...
ODGOVORI
8 0
Bolfenk2
22. 10. 2025 18.41
+7
Samo upamo lahko, da bo Trump sedaj tudi Ukraincem izklopil Starlinke, ko so zavrnili njegov mirovni načrt in nadaljujejo vojno.
ODGOVORI
11 4
Rudar
22. 10. 2025 19.10
Tebi se je pa res sfuzlalo. Kdaj so pa zavrnili kaj?
ODGOVORI
0 0
brainiac007
22. 10. 2025 19.19
Niso zavrnili oni hočejo mir vendar brez ruskih vojakov njihovih na njihovem ozemlju
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306