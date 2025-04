Mjanmar: po 3000 smrtih in 125 urah izvlekli preživelega

Prejšnji petek je potres z magnitudo 7,7, ki je bil eden najmočnejših v državi jugovzhodne Azije v zadnjem stoletju, stresel regijo, kjer živi 28 milijonov ljudi, in mnoge pustil brez hrane, vode in zatočišča.

Deževje, ki je napovedano od nedelje do 11. aprila, bi lahko dodatno ogrozilo prizadeta območja: "Še posebej v Mandalaju, če začne deževati, se bodo ljudje, ki so pokopani, utopili, tudi če so preživeli do te točke," je za agencijo Reuters povedal eden od humanitarnih delavcev.

Po navedbah mjanmarskega veleposlaništva na Japonskem je bilo v državo poslanih 53 zračnih prevozov pomoči. Pomaga več kot 1900 reševalcev iz 15 držav, vključno s sosedami iz jugovzhodne Azije, Kitajsko, Indijo in Rusijo.