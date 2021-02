Mjanmar: Policija na protestnike streljala z gumijastimi naboji

V Mjanmaru se že četrti dan nadaljujejo protesti proti državnemu udaru. V prestolnici Naypyitaw, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, so policisti uporabili tudi gumijaste naboje in vodni top. Mjanmarska vojaška hunta, ki je oblast z državnim udarom prevzela pred tednom dni, je obljubila vzpostavitev pristne in disciplinirane demokracije.

Policija je proti protestnikom poleg gumijastih nabojev uporabila tudi vodne topove in solzivec. Po navedbah prič so policisti najprej v zrak izstrelili dva opozorilna strela, nato pa so streljali na protestnike. Več ljudi naj bi bilo poškodovanih, kot poroča BBCje ena od protestnic zaradi rane na glavi v kritičnem stanju. "Proti vojaškemu udaru protestira na stotine ljudi. Vlada popolni kaos,"je po poročanju BBC-jadejala 18-letna protestnica. "Včeraj sem protestirala pred OZN, danes nisem šla, ker so razmere zares nevarne," je še dejala in dodala, da jo najbolj skrbi prav za varnost, saj je na cestah veliko protestnikov, veliko pa je nasilja tudi s strani policistov. "Ne vemo, kdaj bodo streljali na nas in kdaj nas bodo prijeli," je še dejala. V Mandalayu, drugem največjem mjanmarskem mestu, pa je policija protestnike razgnala s solzivcem. Policija je sicer že v ponedeljek proti protestnikom v Naypyitawu posredovala z vodnim topom. Tudi takrat naj bi bilo več poškodovanih.

Protestniki zahtevajo izpustitev izvoljene voditeljice Aung San Su Či, ki so jo skupaj z drugimi voditelji njene stranke Nacionalna liga za demokracijo (NLD) aretirali, ko je vojska prevzela oblast. Vojska je razglasila celoletno izredno stanje in brez dokazov trdila, da je med volitvami prišlo do goljufije. Tudi danes so protestniki nosili transparente, na katerih je med drugim pisalo "Hočemo svojo voditeljico" in "Ne diktaturi". Zaradi večjih protestov, ki so v preteklih dneh potekali predvsem v večjih mestih, kot so Yangonu, Naypyitawu in Mandalayu, so sicer prepovedali zbiranje več kot petih oseb. Uvedli so tudi policijsko uro v nočnem času.

Vodja hunte: Prevzem oblasti je bil upravičen Vodja hunte general Min Aung Hlaing je v ponedeljek zvečer v prvem televizijskem nagovoru po državnem udaru vztrajal, da je bil prevzem oblasti upravičen zaradi volilne prevare. Zagotovil je, da bo vojska držala obljubo in ponovno vzpostavila demokracijo, ki bo "pristna in disciplinirana". Zagotovil je tudi, da bodo stvari zdaj drugačne kot med prejšnjo skoraj 50-letno vojaško vladavino, ki se je končala leta 2011. "Ko bodo naloge med izrednim obdobjem opravljene, bodo potekale svobodne in pravične večstrankarske splošne volitve v skladu z ustavo,"je dejal general.