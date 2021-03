Mjanmar: Vojaška hunta petim medijem prepovedala poročanje

Represija proti protestnikom in nasprotnikom režima se v Mjanmaru vztrajno stopnjuje. Vojaška hunta je petim medijem prepovedala poročanje in odvzela licence za oddajanje. Ti so v zadnjih tednih obširno poročali o protestih zaradi državnega udara, pa tudi o brutalnem odzivu varnostnih sil. Ponovno so poročali o treh smrtnih žrtvah.

Mizzima, Demokratični glas Burme (DVB), Khit Thit Media, Myanmar Now in 7Day News so mediji, ki so morali prekiniti s poročanjem. Novico so objavili na državni radioteleviziji MRTV, kjer so dejali, da omenjeni mediji "ne smejo več oddajati, pisati ali prenašati informacij na nobeni platformi". V ponedeljek zvečer, še preden je hunta objavila, da bo več medijem prepovedala oddajanje, so vojaki in policija vdrli na sedež spletnega portala Myanmar Now, ki je vsakodnevno poročal o dogajanju v državi. V redakciji so zasegli računalnike, podatkovne strežnike in drugo opremo. Pisarne pa so bile na srečo prazne, saj je vojska tak ukrep napovedovala že konec januarja.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Mediji so sicer obširno poročali o protestih zaradi državnega udara, pa tudi o brutalnem odzivu varnostnih sil. Na stotisoče ljudi je na ulicah pozvalo vojsko, naj oblast vrne demokratično izvoljeni vladi Aung San Su Či. Policija in vojaške enote so se na proteste odzvale s silo in ubile več kot 50 ljudi. Med vojaškimi akcijami po državnem udaru in med protesti je bilo pridržanih skoraj 1800 oseb, med njimi tudi na desetine novinarjev. Med njimi je tudi Kaung Myat Hlaing, novinar, ki je delal za DVB. Ta je prejšnji teden na spletu delil posnetek, ki ga posnel na svojem balkonu, prikazuje pa, kako so varnostne sile obkolile njegovo stanovanje in nanj vpile, naj se preda. Odjeknili so tudi streli, Hlaing je na pomoč poklical svoje sosede, toda zaman. Pri DVB so kasneje potrdili, da so ga pridržali. Šest novinarjev, med katerimi je tudi fotoreporter Associated Pressa Thien Zaw, so že obtožili kršitve zakona o javnem redu zaradi poročanja o državnem udaru. Njim grozijo do tri leta zapora. Pri DVB so dejali, da nad odvzemom licence niso presenečeni, in dodali, da bodo še nadaljevali s svojim delom. "Skrbimo za varnost svojih novinarjev, toda v teh časih nam vojaška oblast nikakor ne more preprečiti pretoka informacij," je dejal izvršni direktor Aye Čan Naing. Vojaška hunta se je v začetku februarja poskušala spraviti tudi na družbena omrežja, toda neuspešno. Omenjena omrežja so protestniki preplavili s posnetki s protestov. Hunti je uspelo le delno omejiti širjenje videoposnetkov z nočno prekinitvijo internetne povezave po vsej državi. Obkoljeni protestniki v Mjanmaru smeli zapustiti območje V Mjanmaru so varnostne sile v ponedeljek obkolile 200 protestnikov, ki jim niso dovolile zapustiti območja v Yangonu. Po nekaj urah pridržanja so to vseeno storile. K njihovi izpustitvi so pozvali tudi Združeni narodi. V pričakovanju novih protestov so varnostne sile svoje pripadnike danes že namestile na ključne položaje v mestu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Protestniki so bili vso noč ujeti znotraj stanovanjskega kompleksa v četrti Sanchaung v središču mesta, kjer sicer zadnje dni pogosto potekajo protesti proti vojaški hunti. Po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa so bile med njimi številne ženske, ki so se zbrale na shodu ob mednarodnem dnevu žena. Guterres je prek svojega tiskovnega predstavnika Stephana Dujarrica pozval k največji možni zadržanosti in izpustitvi vseh brez nasilja in aretacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na območju je odjeknilo več eksplozij – šlo naj bi za šok granate –, pripadniki varnostnih sil pa so preiskovali stanovanja in po navedbah protestnikov izvedli več deset aretacij. V jutranjih urah so nato odšli in območje so lahko zapustili tudi preostali protestniki, ki se jim je uspelo pred njimi skriti, poroča britanski BBC.

V Mjanmaru množični protesti potekajo vse od 1. februarja, ko je vojska z udarom prevzela oblast. Protestniki pozivajo h končanju vladavine vojske in izpustitvi izvoljenih voditeljev, ki so jih ob udaru priprli. Varnostne sile proti protestnikom posredujejo s silo in doslej je bilo ubitih najmanj 54 ljudi. Na protestih v ponedeljek naj bi v različnih delih države umrli trije ljudje.