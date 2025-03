Mjanmar: Živa po 60 urah izpod ruševin, upanja za ostale vse manj

Z veleposlaništva so sporočili še, da je rešenka v stabilnem stanju. Videi reševanja, ki po družbenih omrežjih prikazujejo veselje in aplavz po uspehu, vlivajo reševalcem upanje za nadaljnje delo.

V nedeljo so po poročanju britanskega časnika The Guardian rešili tudi nosečnico, ki je bila pod 12-nadstropno stavbo ujeta dva dni, a so ji za to morali amputirati nogo. Kmalu zatem je bila razglašena za mrtvo. Reševalna prizadevanja so se nadaljevala tudi v Bangkoku, kjer naj bi bilo 76 delavcev ujetih pod 30-nadstropno stolpnico, ki se je zrušila med gradnjo.

Mjanmarska hunta je sporočila, da je potres terjal okoli 1700 življenj, še okoli 3400 ljudi pa je ranjenih. Več sto ljudi je pogrešanih.

Stekla je tudi mednarodna pomoč tako v obliki reševanj kot v obliki humanitarnih donacij. Med drugim so pomoč poslali Evropska unija, Kitajska, Filipini, Velika Britanija in Južna Koreja, poroča STA.

Mjanmar se je že pred potresom soočal z obsežno politično in humanitarno krizo, saj tam že štiri leta poteka državljanska vojna, ki jo spremlja huda gospodarska kriza. Mjanmarska infrastruktura in zdravstveni sistem sta uničena.

Reševanje še naprej poteka tudi v Bangkoku, kjer so danes evakuirali več stolpnic, potem ko je območje stresel popotresni sunek. V prestolnici je bilo slišati več siren.

Kaj pa otroci?

"Ta potres je še en hud udarec za otroke v Mjanmaru – mnogi od njih so že pred tem živeli sredi spopadov, razseljeni in v velikem pomanjkanju," je povedala UNICEF-ova izvršna direktorica Catherine Russell. "V nekaj minutah so izgubili bližnje, domove in dostop do osnovnih storitev. Potrebe na terenu so ogromne in se iz ure v uro povečujejo."

Ogromno škodo so utrpele številne hiše, šole in bolnišnice. Zaradi zemeljskih plazov in porušenih cest so mnoge skupnosti ostale brez elektrike in mobilnega signala. Številne družine, ki so se že pred tem spopadale z izjemno slabimi življenjskimi pogoji, se zdaj soočajo s še večjimi težavami, saj imajo še bolj omejen dostop do pitne vode, zdravstvenega varstva in ustreznega zatočišča.

"UNICEF pospešeno zagotavlja pomoč, ki rešuje življenja, odzvala se je tudi mednarodna skupnost, vendar je nujno potrebnih še več sredstev za reševanje in zaščito življenj otrok in njihovih družin. Hkrati potrebujemo varen, hiter in neoviran humanitarni dostop do prizadetih območij, da bomo lahko pomagali tistim, ki pomoč nujno potrebujejo," je še pojasnila Russellova.