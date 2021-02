Vojska v Mjanmaru protestnikom grozi z 20 leti zapora za 'oviranje oboroženih sil'

V začetku meseca je vojska v Mjanmaru z udarom prevzela oblast in aretirala več sto politikov in aktivistov, med njimi tudi izvoljeno voditeljico Aung San Suu Kyiter člane njene demokratično izvoljene vlade. V zadnjih dneh se je na ulicah Mjanmara zbralo na sto tisoče ljudi, ki so protestirali proti nasilnim spremembam v državi in zahtevali izpust izvoljenih političnih voditeljev ter ponovno vzpostavitev demokracije. Suu Kyi so pridržali 1. februarja, njen pripor bi se moral izteči danes, a je njen odvetnik sporočil, da bo morala ostati v priporu še vsaj dva dni, v sredo pa jo čaka zaslišanje na sodišču. Med drugim ji očitajo tudi posedovanje nezakonitih komunikacijskih naprav oziroma voki-tokijev, poroča BBC. Njena stranka je sicer zmagala na lanskih novembrskih volitvah, vojska pa (sicer brez dokazov) trdi, da je na volitvah prišlo do nepravilnosti.

Vojska tudi danes stopnjuje pritisk na opozicijo in protestnike. Med drugim so oznanili novo zakonodajo, po kateri protestnikom grozi 20 let zaporne kazni, če bodo "ovirali oborožene sile". Dolge zaporne kazni in visoke globe so v novem zakonu zagrožene za vse, ki bodo "spodbujali sovraštvo ali zaničevanje do voditeljev udara", tako z besedami, znaki, simboli, je sporočila vojska. Na mjanmarske ulice pa so poslali dodatne enote in oklepna vozila, o teh poročajo iz več delov države, vključno s ključnimi lokacijami v največjem mestu Yangon.

Z zaporno kaznijo je vojska zagrozila le nekaj ur po tem, ko so v državi znova vzpostavili internetno povezavo. Dostop do spleta je bil onemogočen v noči na ponedeljek, med 01.00 in 9.00 zjutraj.