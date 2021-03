'Vojska z nizkimi preleti letal kaže svojo moč'

Od državnega udara 1. februarja so Mjanmar zajeli množični protesti, ki zahtevajo konec vojaške vladavine in izpustitev pridržanih izvoljenih voditeljev. Po podatkih urada OZN za človekove pravice so varnostne sile doslej v protestih ubile več kot 54 ljudi, čeprav je v drugih poročilih številka precej višja. Sreda je bila najbolj krvav dan po puču, v mestih po državi je bilo ubitih 38 protestnikov.

Množice so se v četrtek zbrale v Mandalaju na pogrebu 19-letnice, ki je bila dan prej ustreljena med mjanmarskimi protesti. Kyal Sin , znana kot Angel, je bila ob smrti oblečena v majico z napisom "Vse bo v redu" . Pokloni so preplavili družbena omrežja, mnogi so jo imenovali za junakinjo.

Visoka komisarka OZN za človekove pravice Michelle Bacheletje varnostne sile pozvala, naj "ustavijo hudo zatiranje miroljubnih protestnikov". Na desetine držav je obsodilo nasilje v Mjanmaru, čeprav so to voditelji državnega udara večinoma ignorirali. Mjanmarski veleposlanik pri OZN, za katerega je vojska dejala, da so ga odpustili, potem ko je prosil za pomoč pri obnovi demokracije, je pozval k "najmočnejšim mednarodnim ukrepom" proti vojski. "V zadnjih treh, štirih dneh vidite, koliko naših nedolžnih in mladih življenj je bilo odvzetih," je Kyaw Moe Tun v svojem prvem intervjuju po zamenjavi dejal za BBC. "Kar želimo za prebivalce Mjanmara, je zaščita."Njegov namestnik Tin Maung Naing, ki ga je vojska imenovala namesto njega, je dejal, da je odstopil in da je Kyaw Moe Tun še vedno veleposlanik.

Nezadovoljni s sredinimi smrtnimi žrtvami, so se protestniki podali na ulice Yangon in Mandalay - dve največji mesti v državi - pa tudi v drugih mestih. Po poročanju spletnega mesta Myanmar Now je več deset tisoč ljudi protestiralo v mestu Myingyan, kjer so dan prej ustrelili protestnico. Tiskovna agencija Reutersje poročala, da je policija streljala in s solzivcem pregnala protestnike v Jangonu in mestu Monywa. Prebivalci pa so povedali, da je pet lovskih letal v četrtek zgodaj zjutraj nizko preletavalo Mandalay, kar se je zdelo kot prikaz vojaške moči.

Več kot 1700 ljudi, vključno s poslanci in protestniki, je bilo pridržanih po puču, je dejala Bacheletova. Po njenih besedah ​​so v zadnjih dneh naraščale aretacije, pridržali so tudi 29 novinarjev. Opozorila je, da bi lahko bile številke veliko večje zaradi obsega protestov in težav pri spremljanju dogajanja.