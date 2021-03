V Mjanmaru aretirali novinarja iz Poljske, ga pretepli in poškodovali

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so mjanmarski vojaki v mestu Taungji, prestolnici zvezne države Šan, v četrtek aretirali 30-letnega Poljaka Roberta Bociago, ki je za dpa poročal iz Mjanmara.

Dpa s svojim novinarjem trenutno ni v stiku, po navedbah nekaterih mjanmarskih medijev in številnih uporabnikov spletnih omrežij pa so ga med aretacijo pretepli in poškodovali. Obstajajo tudi fotografije, na katerih Bociago obkrožajo vojaki v uniformah, on pa vzdiguje roke, kot da se skuša braniti pred njimi.

Na poljskem zunanjem ministrstvu so potrdili aretacijo novinarja. Tudi na nemškem zunanjem ministrstvu so seznanjeni z dogodkom in si, kot so pojasnili, prizadevajo predvsem navezati stik z aretiranim in mu zagotoviti konzularno pomoč. Nemško veleposlaništvo v Mjanmaru je od tamkajšnjih oblasti že zahtevalo dostop do novinarja ter "pošteno in humano" ravnanje z njim.

Aretacijo so med drugim najostreje obsodili Novinarji brez meja in zahtevali takojšnjo izpustitev Bociage ter svobodo za vse predstavnike medijev, ki so bili aretirani od vojaškega udara na začetku februarja.

Mjanmarske varnostne sile namreč obračunavajo ostro ne le s protestniki, ki nasprotujejo vojaškemu prevratu, temveč tudi z novinarji. Številni so pristali v zaporu, delovanje spletnih družbenih omrežij in spleta je močno omejeno, nova vladajoča hunta pa je pred dnevi preklicala licence več pomembnim medijskim družbam. A do zdaj so bili aretirani lokalni novinarji, medtem ko so tujci veljali za relativno varne, poroča dpa.