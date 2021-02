Mjanmarska policija proti protestnikom uporabila vodni top

"Policija je uporabila vodni top," je dejal prebivalec prestolnice Kyaw Kyaw, ki se je udeležil protestov.

Ta incident je videl tudi fotograf, ki je dejal, da sta bila pri tem poškodovana dva protestnika. Policija je tako prvič od začetka množičnih protestov pred tremi dnevi uporabila vodni top.

Protestniki zahtevajo izpustitev priprte voditeljice države Aung San Su Či in vrnitev demokracije. "Protestom smo se pridružili, da bi končali vojaško diktaturo," je povedal Kyaw Kyaw.

Nasprotniki državnega udara so se danes zbrali tudi v največjem mjanmarskem mestu Jangon. Množice so ohromile promet po mestu. "Dol z vojaško diktaturo," so vzklikali. "Želimo demokracijo," pa je pisalo na njihovih transparentih.