Mjanmarska političarka Aung San Su Či obsojena še na sedem let zapora

Odstavljeno mjanmarsko voditeljico Aung San Su Či je sodišče zaradi domnevne korupcije obsodilo na nadaljnjih sedem let zapora. Sodišče jo je spoznalo za krivo v petih točkah obtožnice korupcije. Su Či naj bi zlorabila svoj položaj in povzročila izgubo državnih sredstev, ker ni upoštevala finančnih predpisov, ko je članu kabineta v njeni prejšnji vladi Win Myat Ayu izdala dovoljenje za najem, nakup in vzdrževanje letala. Prav tako je bivši član kabineta Win Myat Aye prejel enake kazni.

Su Či je tako prejela triletno kazen za vsako od štirih obtožb in štiri leta za obtožbo povezano z nakupom helikopterja, kar je skupaj sedem let zaporne kazni. 77-bivši voditeljici zdaj grozi skupaj 33 let zaporne kazni, poroča Sky News.

Predhodno je bila Su Čijeva obsojena več kaznih dejanj, med katerimi so hujskanje proti vojski, volilne prevare, nezakoniti uvoz in posedovanje voki-tokijev, kršenje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, kršenje zakona o naravnih nesrečah in kršenje zakona o državnih skrivnostih.

V priporu je Nobelova nagrajenka in borka za človekove pravice vse od 1. februarja 2021, ko je vojska izvedla državni udar in po relativno kratkem obdobju demokracije znova prevzela oblast v Mjanmaru.