Mjanmarska vojska izvedla državni udar

BBC poroča, da so komunikacijska sredstva v državi omejena. Omrežja mobilne telefonije ne delujejo, prav tako je omejen dostop do interneta. Mednarodne in lokalne televizijske postaje so blokirane. Glede na posnetke na družbenih omrežjih ljudje čakajo v dolgih vrstah pred bankomati za dvig gotovine. Banke naj bi sicer zaustavile vse bančne storitve.

Poleg de facto voditeljice Aung San Su Či so aretirali tudi predsednika države Wina Myinta in še nekatere ministre. Ravno danes bi se sicer moral sestati nov državni parlament. Su Či je prebivalce pozvala k protestom. Kot je dejala, skuša vojska znova uvesti diktaturo.

Vojska je v ponedeljek sporočila, da bo oblast v državi prevzel poveljnik Min Aung Hlaing , in sicer zaradi domnevne volilne prevare. Na ulicah prestolnice Naypyitaw in mesta Jangon so vojaki. Na novembrskih volitvah si je zanesljivo zmago zagotovila stranka Nacionalna liga za demokracijo (NLD). A vojska šele drugih demokratičnih volitev v zgodovini države ne priznava.

Vojska je bila v Mjanmarju na oblasti 49 let, in sicer vse do leta 2011, v preteklosti pa je izvedla že dva državna udara. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Su Či je bila po drugem vojaškem udaru 20 let zaprta. Svet jo je poznal kot borko za človekove pravice. Su Či ustava prepoveduje, da bi postala uradna predsednica države, saj ima otroke, ki so tuji državljani. V zadnjem času na njen račun padajo obtožbe o nasilju nad pripadniki muslimanske manjšine Rohingya.

ZDA so medtem obsodile državni udar in zatrdile, da Washington nasprotuje vsakršnemu poskusu spremembe izida nedavnih volitev. Pozvali so k izpustitvi vseh politikov. Washington je tako kot številne države že pred nekaj dnevi pozval vojsko, naj se drži demokratičnih norm, potem ko je vrhovni poveljnik zagrozil z ukinitvijo ustave.

Dogajanje je ostro obsodil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. "Ti dogodki predstavljajo resen udarec demokratičnim reformam v Mjanmaru," je v izjavi sporočil njegov tiskovni predstavnik.

K spoštovanju vladavine prava, reševanju sporov prek ustreznih mehanizmov in izpustitvi vse priprtih je mjanmarsko vojsko pozvala tudi Avstralija. Podobno so podporo ohranitvi demokratičnih procesov izrazili v Indiji.