Mjanmarska vojska prijela še več politikov, protesti se nadaljujejo

Mjanmarska vojska je v sredo zvečer aretirala najmanj šest predstavnikov strmoglavljene vlade nekdanje voditeljice Aung San Su Či, med njimi tudi enega njenih svetovalcev, danes poroča časnik The Irrawaddy. Protesti proti vojaškemu prevratu se medtem nadaljujejo.

Protestniki zahtevajo izpustitev izvoljene voditeljice Aung San Su Či, ki so jo skupaj z drugimi voditelji njene stranke Nacionalna liga za demokracijo (NLD) aretirali, ko je vojska prevzela oblast. TokratsoKyaw Tint Swea, svetovalca nekdanje voditeljicepridržali v nočnih urah, član informacijskega odbora NLD dr. Kyi Toe pa je dejal, da so poleg Swea aretirali še druge sodelavce.

Protestniki že šestni dan vztrajajo na ulicah. O večjem zborovanju so tako poročali iz Yangona, kjer so se protestniki zbrali pred kitajskim veleposlaništvom. Kitajskim oblastem so očitali, da podpirajo vojaško hunto. "Svet stoji za nami, a Kitajska podpira vojaški režim," je pisalo na enem od transparentov. V mestu Mandalay na severu Mjanmara so se na ulice podali pisano oblečeni umetniki, ki so zahtevali ponovno vzpostavitev civilne vlade. Protestov so se udeležili tudi zaposleni v bankah in na železnicah, po navedbah na socialnih omrežjih pa tudi številni pripadniki etničnih manjšin.

Mjanmarska vojska je 1. februarja prevzela oblast in priprla vse voditelje civilnih oblasti, pa tudi poslance in druge politike ter aktiviste. Aung San Su Čiso obtožili zaradi kršenja trgovinskih pravil. Vojska je udar utemeljila z domnevno volilno prevaro na novembrskih parlamentarnih volitvah, na katerih je prepričljivo zmagala stranka Suu Kyijeve Nacionalna liga za demokracijo (NLD). To so bile šele druge demokratične volitve, odkar se je v Mjanmaru leta 2011 z demokratičnimi reformami, na čelu katerih je bila Suu Kyijeva, končalo 49 let vojaške diktature.