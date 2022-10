Mjanmarska vojska v zračnem napadu na koncert ubila 60 ljudi

Mjanmarska vojska je v nedeljo izvedla napad na prizorišče koncerta na severu države, s katerim je uporniška skupina obeležila svojo obletnico, in ubila 60 ljudi, so sporočili tako organizatorji kot tudi reševalci, ki so prihiteli na pomoč. Gre za najbolj krvav napad od februarja lani, ko je vojska z državnim udarom odstavila vlado Aung San Su Či in prevzela oblast.

icon-expand Prizorišče koncerta po napadu. FOTO: AP Napad se je zgodil med proslavo 62-letnice ustanovitve v Mjanmaru prepovedane Organizacije za neodvisnost Kačina (KIO), ki so jo pripravili v oporišču njenega oboroženega krila v gorah skoraj tisoč kilometrov severno od Jangona. Predstavnik te uporniške skupine je za AP povedal, da je bilo zbranih med 300 in 500 ljudi, bombe pa so začele padati okoli dvajsete ure. Med ubitimi prevladujejo civilisti, tudi pevec in eden od glasbenikov. Medijska skupina povezana z organizacijo pa je poročala, da so vladne sile preprečevale prevoz ranjenih v zdravstvene ustanove v okoliških krajih. Navedb ni bilo mogoče neodvisno preveriti, pišejo tuji mediji, so se pa na spletu že pojavile fotografije s prizorišča, ki prikazujejo uničenje. Mediji v rokah mjanmarske vojske oziroma vlade o dogodku ne poročajo. Manjšine v Mjanmaru, med njimi Kačini, se že desetletja borijo za večjo avtonomijo, upor proti vladi pa se je še okrepil v zadnjem letu z vznikom oboroženega gibanja za demokracijo. Da bi ga zatrle, so se oblasti zatekle k nasilju, ki je v letu in pol zahtevalo že 2300 življenj civilistov, 15 tisoč ljudi pa je bilo aretiranih. Pisarna Združenih narodov v Mjanmaru je ob dogodku izrazila zaskrbljenost, Amnesty International pa je opozoril, da gre za nov dokaz o stopnjevanju represije. "Vojska je pokazala, da se v svoji vse bolj obsežni kampanji proti nasprotnikom ne ozira na življenja civilistov. Težko je verjeti, da niso vedeli; da bodo na kraju napada prisotni civilisti," je komentirala namestnica regionalnega direktorja Amnestyja Hana Young. Amnesty je hunto obtožil obsežnih grozodejstev od državnega udara leta 2021, vključno z ubijanjem, samovoljnim pridržanjem, mučenjem in prisilnim razseljevanjem civilistov. "Ta kazniva dejanja je bila sposobna izvesti ob neučinkovitem mednarodnem odzivu na krizo človekovih pravic, ki se le še poslabšuje," je dejala Youngova. Vrstijo se tudi zračni napadi na uporniške cilje oziroma na območja, kjer uporniki uživajo podporo. V enem od takih je bilo pretekli mesec ubitih enajst šolarjev.