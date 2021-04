Mjanmarski mediji objavili seznam oseb, ki jim grozi do tri leta zapora

Mjanmarski mediji, ki jih nadzoruje vojska, so objavili seznam iskanih, na katerem so tudi številna znana imena. Iskanim osebam grozi do treh let zapora. Tamkajšnja hunta namreč vse bolj stopnjuje grožnje vsem, ki izražajo podporo protestnikom, ki protestirajo proti vojaškemu udaru, zvezdniki na seznamu pa so tako ali drugače izkazali prav podporo protestnikom.

Mjanmarska vojska je ubila že 570 ljudi, med njimi tudi 43 otrok, pridržala pa je kar 2728 oseb. Vse to, odkar je prvega februarja odstavila izvoljeno vlado. Domači zagovorniški skupini, ki spremlja pripor, pa še ni uspelo potrditi, kje je večina oseb, ki jim je vojska odvzela prostost, poroča The Guardian. Vojska si prizadeva zatirati vse, ki organizirajo ali javno podpirajo gibanje. Februarja je tako že obtožila več igralcev in režiserjev, zdaj pa so objavili nov seznam imen, ki je opremljen s fotografijami, povezavami do njihovega družbenih omrežij, in podatke o njihovem prebivališču. Na seznamu iskanih je vsaj 60 oseb, ki jim očitajo kršenje 505. A člena kazenskega zakonika. Ta kaznuje komentarje, ki sejejo strah ali širijo lažne novice. Osebe na seznamu bi tako lahko doletela zaporna kazen do treh let. Na seznamu pa so se znašle tudi številne znane osebnosti. Igralka Myat Noe Aye je na družbenih omrežjih delila video, v katerem je povedala, da je bila tudi sama tarča naloga za prijetje. "Mislila sem, da me bo, ko bom prišla na vrsto, veliko bolj strah, ampak sem v resnici ponosna sama nase, da sem za svojo državo naredila pravo stvar," je dejala ter dodala, da je pričakovala, da bo objavljenih več imen. "Ne glede na to, kako nas preganjajo, se bomo še naprej borili za pravičnost in demokracijo. Diktatura mora pasti," je še zapisala v objavi. Tudi video je zaključila z besedami:"Moramo zmagati." Nato je v pozdrav dvignila roko s tremi prsti, ki je znak protestnikov. PREBERI ŠE Po najbolj krvavem dnevu v Mjanmaru: 'Absolutno nezaslišano in nesprejemljivo' Kljub neprekinjeni krvavi represiji vojske so se danes nadaljevali manjši ulični protesti. V Hlaingu, Južni Okkalapi in Yangonu so protestniki v okviru "krvave stavke" ulice poškropili z rdečo barvo. To je bil znak protest proti pobijanju na stotine ljudi s strani vojske. V nekaterih drugih mestih pa so, po poročanju tujih medijev, protestniki nosili posebno cvetje, ki je simbol Thingyana – novoletnega vodnega praznika v Mjanmaru.