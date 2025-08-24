Svetli način
Tujina

Mlada Francoza pozirala v razburkanem morju, rešili so ju trije domačini

Cavtat, 24. 08. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
6

Župan hrvaške občine Konavle je na svojem Facebook profilu izpostavil imena treh pogumnih domačinov, ki so preprečili tragedijo na obali Cavtata. Mlada turista sta v razburkanem morju snemala video za družbena omrežja, ko so ju visoki valovi odnesli s seboj. Dva domačina sta brez pomisleka skočila za njima, tretji pa je na pomoč prihitel z vodnim skuterjem.

V četrtek sta se dva mlada Francoza na južni strani hotela Croatia v Cavtatu kljub nevihti odločila posneti video za družbena omrežja. Držala sta se za železno ograjo, v ozadju pa so ob obalo butali visoki valovi. A situacija se je iz zabavne hitro spremenila v resno, saj ju je voda odnesla in ostala sta ujeta v valovih.

"Antonio Lang, Luka Radović in Asmir Šahinović. Njihova imena je treba danes omeniti večkrat. To je trojica, ki se je brez oklevanja podala v razburkano morje za mladima turistoma, ki sta podcenjevala moč narave na južni strani hotela Croatia in v neverjetno nevarnih razmerah videla priložnost za dober videoposnetek," je na Facebooku ob objavi posnetka zapisal župan občine Konavle Božo Lasić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so mu povedali, je Asmir Sahinović takoj, ko je videl, kaj se je zgodilo, skočil v morje, za njim je enako storil Luka Radović, nato pa so na pomoč poklicali še Antonia Langa, ki je prišel z vodnim skuterjem.

"Ponosen sem, da sem na čelu občine, kjer ti ljudje živijo in delajo. Ponosen sem nanje do neba in hvaležen, da so preprečili tragedijo! " je zapisal župan.

Na srečo so jo vsi odnesli le s praskami in odrgninami, čeprav bi se situacija lahko končala tragično, piše Dubrovniški dnevnik.

cavtat tragedija reševanje razburkano morje francoza domačini pomoč
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
24. 08. 2025 10.09
Velik srece sta imela.......res velliko
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
24. 08. 2025 10.07
tako zelo nevarno in domačina skočili za njima ...? A za njiju to ni enako nevarno, če jih butne v skale al kako...? tisti s skuterjem/ če je resen skuter je druga zgodba....
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
24. 08. 2025 10.06
Butla!
ODGOVORI
0 0
Gregib
24. 08. 2025 10.05
+1
Francoza prijavit za Darwinovo nagrado
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
24. 08. 2025 10.03
+0
Zdaj pa kazen.Drugacw te norce ne bo nič izučilo.
ODGOVORI
1 1
Amor Fati
24. 08. 2025 10.03
+1
Darwin je imel posebno nagrado za takšne ljudi.
ODGOVORI
2 1
