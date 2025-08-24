Mlada Francoza pozirala v razburkanem morju, rešili so ju trije domačini

V četrtek sta se dva mlada Francoza na južni strani hotela Croatia v Cavtatu kljub nevihti odločila posneti video za družbena omrežja. Držala sta se za železno ograjo, v ozadju pa so ob obalo butali visoki valovi. A situacija se je iz zabavne hitro spremenila v resno, saj ju je voda odnesla in ostala sta ujeta v valovih.
"Antonio Lang, Luka Radović in Asmir Šahinović. Njihova imena je treba danes omeniti večkrat. To je trojica, ki se je brez oklevanja podala v razburkano morje za mladima turistoma, ki sta podcenjevala moč narave na južni strani hotela Croatia in v neverjetno nevarnih razmerah videla priložnost za dober videoposnetek," je na Facebooku ob objavi posnetka zapisal župan občine Konavle Božo Lasić.
Kot so mu povedali, je Asmir Sahinović takoj, ko je videl, kaj se je zgodilo, skočil v morje, za njim je enako storil Luka Radović, nato pa so na pomoč poklicali še Antonia Langa, ki je prišel z vodnim skuterjem.
"Ponosen sem, da sem na čelu občine, kjer ti ljudje živijo in delajo. Ponosen sem nanje do neba in hvaležen, da so preprečili tragedijo! " je zapisal župan.
Na srečo so jo vsi odnesli le s praskami in odrgninami, čeprav bi se situacija lahko končala tragično, piše Dubrovniški dnevnik.
