Mlada Francoza pozirala v razburkanem morju, rešili so ju trije domačini

V četrtek sta se dva mlada Francoza na južni strani hotela Croatia v Cavtatu kljub nevihti odločila posneti video za družbena omrežja. Držala sta se za železno ograjo, v ozadju pa so ob obalo butali visoki valovi. A situacija se je iz zabavne hitro spremenila v resno, saj ju je voda odnesla in ostala sta ujeta v valovih.

"Antonio Lang, Luka Radović in Asmir Šahinović. Njihova imena je treba danes omeniti večkrat. To je trojica, ki se je brez oklevanja podala v razburkano morje za mladima turistoma, ki sta podcenjevala moč narave na južni strani hotela Croatia in v neverjetno nevarnih razmerah videla priložnost za dober videoposnetek," je na Facebooku ob objavi posnetka zapisal župan občine Konavle Božo Lasić.