Mlada Indijca po več tednih kopanja naletela na dragocen diamant

Nedavno zimsko jutro je življenji Satisha Khatika in Sajida Mohammeda obrnilo na glavo. V Panni, regiji v osrednji Indiji, znani po nahajališčih diamantov, sta mladeniča naletela na neverjetno najdbo – 15,34-karatni diamant, katerega vrednost je ocenjena na 55.000 dolarjev oziroma 46.890 evrov.
Na zemljišču, ki sta ga najela le nekaj tednov prej, sta naletela na velik, bleščeč kamen, piše BBC. Odnesla sta ga v mesto k uradnemu ocenjevalcu diamantov in obnemela ob njegovi ugotovitvi: našla sta diamant, draguljarske kakovosti – enega najbolj cenjenih vrst naravnih diamantov, kar jih obstaja.
"Ocenjena tržna vrednost je približno pet do šest milijonov rupij (preračunano med 46.890 in 56.270 evri – op.p.) in kmalu bo na dražbi," je povedal ocenjevalec diamantov Anupam Singh. Indijska vlada namreč organizira četrtletne dražbe diamantov, na katere vabi kupce iz vse Indije in tujine. "Cene so odvisne od tečaja dolarja in meril, ki jih določa poročilo Rapaport," je razložil Singh. Skupina Rapaport je mednarodna mreža podjetij, ki podpirajo razvoj etičnih, preglednih, konkurenčnih in učinkovitih trgov diamantov in nakita. Velja za vodilno avtoriteto na področju neodvisnih analiz trga diamantov in nakita.
Najditelja, ki sta prijatelja še iz otroštva, sta seveda navdušena. "Najini sestri se bosta zdaj lahko poročili," sta povedala. 24-letni Khatik, ki vodi mesnico, in 23-letni Mohammed, ki prodaja sadje, prihajata namreč iz revnih okolij. Srečo pri iskanju diamantov je preizkušalo že več generacij njunih družin, kar je med prebivalci okrožja pogosta dejavnost.
Panna, ki leži v zvezni državi Madhya Pradesh, je med najmanj razvitimi okrožji v Indiji – njeni prebivalci se soočajo z revščino, pomanjkanjem vode in brezposelnostjo. Vendar pa je tukaj tudi večina indijskih rezerv diamantov in ostaja glavna destinacija za lovce na diamante. Indijske rezerve diamantov so v primerjavi z glavnimi svetovnimi nahajališči relativno omejene, so pa zgodovinsko pomembne. Medtem ko večino rudnikov upravlja zvezna vlada, državne oblasti vsako leto domačinom po nominalnih cenah v najem oddajo manjše parcele. Ker je v mestu malo zaposlitvenih možnosti, prebivalci upajo na dragoceno najdbo, ki bi jim izboljšala socialni položaj – a jih večina ostane praznih rok.
Mohammed ob tem razlaga, da sta že njegov oče in dedek desetletja kopala po teh parcelah, a nista našla ničesar drugega kot "prah in drobce kremena". "Bogovi so končno nagradili njuno trdo delo in potrpežljivost," pa dodaja njegov oče Nafees. Parcelo sta mladeniča deloma najela iz obupa, saj njuni skromni dohodki niso mogli slediti naraščajočim gospodinjskim stroškom, kaj šele plačati poroke.
Iskanje diamantov ni lahka naloga, zato sta se prijatelja zvečer po službi, ali kadarkoli sta pač imela drobec prostega časa, prebijala skozi kupe zemlje. Kot večina domačinov sta diamante iskala ročno – kopala sta jame, sejala zemljino in jo spirala skozi sita. Pregledala sta na tisoče drobnih kamenčkov. Okrožni rudarski uradnik v Panni Ravi Patel je ob tem izpostavil, da sta imela neverjetno srečo. "Parcelo sta najela 19. novembra. Čista sreča je, da sta v nekaj tednih našla diamant draguljarske kakovosti," je dejal.
Čeprav dražba diamanta še ni stekla, sta Khatik in Mohammed polna upanja. "Ne razmišljamo o nakupu zemlje, širitvi podjetja ali selitvi v večje mesto, vsaj za zdaj še ne. Zaenkrat se osredotočamo na poroki sester," sta še dodala.
