Mlada Indijca po več tednih kopanja naletela na dragocen diamant

Nedavno zimsko jutro je življenji Satisha Khatika in Sajida Mohammeda obrnilo na glavo. V Panni, regiji v osrednji Indiji, znani po nahajališčih diamantov, sta mladeniča naletela na neverjetno najdbo – 15,34-karatni diamant, katerega vrednost je ocenjena na 55.000 dolarjev oziroma 46.890 evrov.

Na zemljišču, ki sta ga najela le nekaj tednov prej, sta naletela na velik, bleščeč kamen, piše BBC. Odnesla sta ga v mesto k uradnemu ocenjevalcu diamantov in obnemela ob njegovi ugotovitvi: našla sta diamant, draguljarske kakovosti – enega najbolj cenjenih vrst naravnih diamantov, kar jih obstaja.

"Ocenjena tržna vrednost je približno pet do šest milijonov rupij (preračunano med 46.890 in 56.270 evri – op.p.) in kmalu bo na dražbi," je povedal ocenjevalec diamantov Anupam Singh. Indijska vlada namreč organizira četrtletne dražbe diamantov, na katere vabi kupce iz vse Indije in tujine. "Cene so odvisne od tečaja dolarja in meril, ki jih določa poročilo Rapaport," je razložil Singh. Skupina Rapaport je mednarodna mreža podjetij, ki podpirajo razvoj etičnih, preglednih, konkurenčnih in učinkovitih trgov diamantov in nakita. Velja za vodilno avtoriteto na področju neodvisnih analiz trga diamantov in nakita.

Najditelja, ki sta prijatelja še iz otroštva, sta seveda navdušena. "Najini sestri se bosta zdaj lahko poročili," sta povedala. 24-letni Khatik, ki vodi mesnico, in 23-letni Mohammed, ki prodaja sadje, prihajata namreč iz revnih okolij. Srečo pri iskanju diamantov je preizkušalo že več generacij njunih družin, kar je med prebivalci okrožja pogosta dejavnost.