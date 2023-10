Mlada Nemka, ki so jo ugrabili na festivalu, naj bi bila mrtva

"Žalostni moramo z vami deliti novico, da so našli in identificirali truplo 23-letne Shani Louk," je sporočilo izraelsko notranje ministrstvo. "Shani, ki so jo teroristi Hamasa ugrabili z glasbenega festivala in jo mučili ter z njo paradirali po Gazi, je doživela nepojmljive grozote. Naše misli in molitve so s prijatelji in družino Shani med to nepredstavljivo nočno moro. Naj bo njen spomin blagoslovljen."