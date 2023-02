Mlada Nemka: Mislim, da sem Madeleine McCann

Kot pravi, se je o tem začela spraševati pred nekaj meseci, potem ko ji je "nekaj povedala" njena babica. Svoje trditve utemeljuje z dvema "dokazoma" – v objavi je pokazala znamenje na nogi in madež v očesu. Svojo identiteto je pripravljena dokazati tudi z DNK testom, zato svoje sledilce prosi za pomoč, da bi stopila v stik z Garryjem in Kate McCann.

Na omenjenem profilu deli številne fotografije sebe, mlade Madeline in Garryja ter Kate, da bi dokazala svojo podobnost z njo, in zdi se, da deluje, saj ji sledi že 283.000 ljudi. "Mislim, da sem Madeleine. Potrebujem DNK test. Preiskovalci iz Združenega kraljestva in Poljske me poskušajo ignorirati. Svojo zgodbo bom povedala v objavah tukaj. Pomagajte mi," poziva.