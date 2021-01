Kdo je mlada pesnica, ki je navdušila med Bidnovo inavguracijo?

"Biti Američan pomeni več kot podedovan ponos. Je preteklost, v katero vkorakamo in ki jo popravljamo," je med drugim v pesmi "Hrib, ki ga premagujemo" (angleško: The Hill We Climb) zapisala in na današnji inavguraciji recitirala pesnica Amanda Gorman.

"Ne bomo marširali nazaj k tistemu, kar je bilo, pač pa se bomo premaknili k temu, kar bo – državi, ki je v modricah, a cela, dobrohotna, a drzna, huda in svobodna," je med drugim spesnila, pri tem pa svoje besede in misli podkrepila še z izbranimi gestami.

Gormanova je v svoji pesmi pogosto uporabila besede, ki zvenijo enako oziroma podobno, pomenijo pa različne ali celo nasprotne stvari. Kot denimo v verzu, kjer angleška beseda "arms" pomeni tako orožje kot roke: "Položili bomo naše orožje in si podali roke" (angleško: "We lay down our arms to reach out our arms").