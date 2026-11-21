Carolin Schmidt je bila zadnjič v stiku s svojci 6. septembra. 25-letnica je rekreativna športnica, tesno povezana z naravo in izkušena planinka. V dneh pred izginotjem se je dvakrat odpravila v gore, med drugim tudi na območje ob meji z Avstrijo.

Po navedbah bavarske policije se je mlada ženska, sicer doma iz južnega Hessna, od 24. avgusta zadrževala na območju Garmisch-Partenkirchna in Mittenwalda ter v bližini nemško-avstrijske meje. Kot poroča časopis Merkur, so svojci pogrešane izvedeli, da so Carolin videli v petek, 4. septembra – dva dni pred zadnjim znanim stikom – v Weilheimu. Po navedbah njenih staršev to ni bilo v skladu z načrti potovanja pogrešane. Policija med drugim tako preiskuje, kaj je Carolin tam počela, kam je bila namenjena in s kom je morda prišla v stik, poroča Web.de.

Nazadnje so jo po doslej zbranih informacijah opazili v Seefeldu na Tirolskem 13. in 15. septembra, od takrat pa so za njo izginile vse sledi. Njeno izginotje so svojci prijavili na policijski postaji v Garmisch-Partenkirchnu.

Od takrat so opravili več iskalnih akcij, v katerih je sodelovalo več policijskih patrulj in policijski helikopter. Pogrešano planinko so iskali na območjih okoli masiva Erlspitz, pogorja Karwendel, grebena Nordkette, doline Inntal, gore Sellrainer Berge, gorske verige Gleirsch-Halltal, južnega dela pogorja Wetterstein in pogorja Mieminger Gebirge. A doslej je bilo iskanje neuspešno.