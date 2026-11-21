Carolin Schmidt je bila zadnjič v stiku s svojci 6. septembra. 25-letnica je rekreativna športnica, tesno povezana z naravo in izkušena planinka. V dneh pred izginotjem se je dvakrat odpravila v gore, med drugim tudi na območje ob meji z Avstrijo.
Po navedbah bavarske policije se je mlada ženska, sicer doma iz južnega Hessna, od 24. avgusta zadrževala na območju Garmisch-Partenkirchna in Mittenwalda ter v bližini nemško-avstrijske meje. Kot poroča časopis Merkur, so svojci pogrešane izvedeli, da so Carolin videli v petek, 4. septembra – dva dni pred zadnjim znanim stikom – v Weilheimu. Po navedbah njenih staršev to ni bilo v skladu z načrti potovanja pogrešane. Policija med drugim tako preiskuje, kaj je Carolin tam počela, kam je bila namenjena in s kom je morda prišla v stik, poroča Web.de.
Nazadnje so jo po doslej zbranih informacijah opazili v Seefeldu na Tirolskem 13. in 15. septembra, od takrat pa so za njo izginile vse sledi. Njeno izginotje so svojci prijavili na policijski postaji v Garmisch-Partenkirchnu.
Od takrat so opravili več iskalnih akcij, v katerih je sodelovalo več policijskih patrulj in policijski helikopter. Pogrešano planinko so iskali na območjih okoli masiva Erlspitz, pogorja Karwendel, grebena Nordkette, doline Inntal, gore Sellrainer Berge, gorske verige Gleirsch-Halltal, južnega dela pogorja Wetterstein in pogorja Mieminger Gebirge. A doslej je bilo iskanje neuspešno.
Oče prepričan, da ne bi tvegala po nepotrebnem
Svojci pogrešane Carolin so vzpostavili tudi posebno spletno stran za vse informacije o pogrešani osebi. Na spletni strani je dokumentiran potek iskanja do sedaj. Poleg aktualnih informacij in fotografij pogrešane so objavljene tudi slike oblačil in opreme, ki bi jih Carolin morda lahko nazadje nosila. Družina upa, da bo na ta način pridobila dodatne informacije o tem, kje bi se lahko nahajala.
Pri iskanju na terenu ves čas sodeluje tudi oče 25-letnice. Več tednov je prečesaval gorsko območje okoli Garmisch-Partenkirchna in preverjal možne pohodniške poti, ki bi jih lahko ubrala njegova hči. Kljub intenzivnim prizadevanjem mu doslej ni uspelo odkriti novih sledi.
Oče, ki je tudi sam izkušen alpinist, je prepričan, da Carolin ne bi tvegala po nepotrebnem. Za časopis Augsburger Allgemeinen je poudaril, da je njegova hči športnica in izkušena alpinistka.
Telefon že dolgo izklopljen
Po podatkih policije je Carolin visoka približno 175 centimetrov in je zelo vitke postave. Ima srednje dolge svetle lase in modre oči. Nazadnje naj bi bila oblečena v sivo-rožnato flis jakno znamke The North Face, obuta pa je bila v sive tekaške copate za gorski tek znamke Scarpa. S seboj je verjetno imela tudi sivo-rdeč nahrbtnik znamke Deuter.
"Glede na trenutne izsledke preiskave ni znakov, da bi bila v izginotje vpletena tretja oseba," je sporočila regionalna policijska uprava Oberbayern Süd.
Preiskava poteka tudi na Tirolskem. "Njen telefon že dolgo ni več povezan v omrežje," je za Tiroler Tageszeitung dejal Engelbert Thum s policijske postaje Seefeld. Pojavljala so se tudi poročila o možnih opažanjih pogrešane v regiji. A za zdaj mlade ženske še niso našli in iskanje se nadaljuje.
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