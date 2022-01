Mlada 'Sarajka' v nakupovalnem centru rešila življenje in dobila ponudbo za službo

Medina Plaćo je ime, ki se te dni pogosto omenja v medijih na Balkanu. Mlada Sarajevčanka je v nakupovalnem centru pomagala moškemu, ki je imel srčni infarkt – oživljala ga je vse do prihoda reševalcev in mu tako rešila življenje. Ljudje jo označujejo za junakinjo, ona pa skromno dodaja, da je bila to dolžna storiti, saj je pred kratkim končala študij medicine.

Ko je Medina Plaćo odšla po nakupih v nakupovalni center Alta v Sarajevu, ni niti slutila, kako se ji bo tistega dne spremenilo življenje. "Stala sem v trgovini, na oddelku za sadje in zelenjavo, ko sem v nekem trenutku za seboj zaslišala močan udarec. Ko sem se obrnila, sem na tleh videla nezavestnega človeka. Več ljudi ga je obkrožilo, tudi sama sem se mu približala. Videla sem, da ima peno na ustih, in pomislila na epileptični napad, zato sem ga obrnila na bok," je opisala za Dnevni avaz. Tedaj je prihitela njegova soproga in ji povedala, da ima njen mož visok pritisk in da tistega jutra ni vzel svojih zdravil. "V obraz je pomodrel in ugotovila sem, da je stvar resna. Njegove zenice niso reagirale na svetlobo. Iskala sem utrip, a ga nisem zaznala. Začela sem reanimacijo, usta na usta. Vse skupaj je trajalo kakšnih 50 minut." Medina ni odnehala, dokler niso prišli reševalci in ga odpeljali. Po njeni zaslugi je preživel. Zgodba se je kot blisk razširila po družbenih omrežjih in Medina je zaradi svojega hitrega nesebičnega odziva prejela številne pohvale in čestitke.

"Ponosna sem nase, a to je bila moja dolžnost, saj sem pred dvema mesecema končala študij medicine. Imam diplomo, a s takšnim primerom se v praksi še nisem srečala. Učili so nas, da bi bili čim boljši, da bomo uspešen in sposoben kader." Medina je študirala na Medicinski fakulteti v Sarajevu, a njena generacija ima kljub diplomi z ene najtežjih sarajevskih fakultet malo možnosti za zaposlitev. Sama je po tem pogumnem dejanju dobila ponudbo za službo. Na pobudo županje Sarajeva, Benjamine Karić, ji je direktor Zdravstvenega doma Kantona Sarajevo, Abel Baltić, ponudil pogodbo za določen čas. Medina pravi, da česa takšnega ni pričakovala, a je zelo hvaležna, saj trenutno nima drugih možnosti za delo. "Upam, da se bodo s tem odprla vrata tudi mojim kolegom, ki so trenutno brezposelni," je dejala nesebično.

