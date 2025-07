Mlada starša odnesel močan rečni tok, oče v zadnjem hipu rešil dojenčka

Takoj so sprožili tudi iskalno akcijo, da bi iz vode rešili pogrešana starša. A potapljači so šele v sredo našli truplo 20-letnice, nato pa v četrtek zjutraj še truplo 26-letnika.

Vodni tok je potegnil tudi Stefanijino 13-letno sestro. Rešil jo je policist, ki ni bil na službeni dolžnosti in je imel pri sebi vodni skuter. "Videl sem to 13-letno deklico približno kilometer stran od kraja, kjer se je zgodilo. Lebdela je na vodi. Bila je zelo prestrašena, tiho je kričala na pomoč, da nima več moči. Ustavil sem vodni skuter poleg nje, jo prijel za roko, jo spravil na vodni skuter in jo odpeljal do avtomobila, kjer so bili njeni sorodniki," je povedal za Observator News .

Lokalne oblasti so napovedale, da bodo okrepile nadzor na divjih in neurejenih plažah, da preprečijo podobne nesreče v prihodnosti. "To je velika tragedija. Mlad par se je utopil v Donavi, čeprav sta bila v vodi, globoki manj kot meter. Obiskal sem to plažo, ki pogosto terja žrtve, in našel nepravilnosti pri terasah, zaprta stranišča in kupe smeti. Srce se mi je zlomilo, ko sem zagledal obraz deklice, ki je postala sirota. Kljub opozorilom ta neurejena plaža privablja turiste, ki se ne zavedajo nevarnosti. Takšne stvari se ne smejo več ponoviti in obljubljam, da bom ustavil ta pojav, ki prinaša tragedije," je na Facebooku opozoril župan okrožja Ion Ghimpeeanu.

Policija je sprožila preiskavo primera.

Del reke, kamor se je par prišel kopat, je med domačini znan po močnih tokovih. Luknje v rečni strugi ustvarjajo močne vrtince. Kljub temu na to plažo ob vikendih prihaja na tisoče kopalcev, saj je le uro vožnje od prestolnice in je v zadnjih letih postala znana kot "morje blizu Bukarešte". Na območju je sicer več znakov, ki označujejo prepoved plavanja. A turiste tja privablja tudi "bogata" turistična ponudba, saj so na voljo ležalniki, senčniki in celo kioski, kjer ljudje kupujejo hrano in pijačo.