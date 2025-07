Mladenič na 'kroski' gasilcem vozil vodo in opremo

Malo pred 15. uro je na pobočju Kozjaka nad naseljem Kaštel Sućurac izbruhnil požar. Na teren so nemudoma odhiteli lokalni prostovoljni gasilci, kmalu so se jim pridružili tudi splitski poklicni gasilci, v zrak so se dvignila tudi letala za gašenje.

Gasilski poveljnik Darko Maretić je za Net.hr dejal, da so angažirali vse razpoložljive sile in tri kanaderje. Potrdil je, da so bile nekaj časa ogrožene tudi hiše, vendar so jih ubranili, plameni pa še vedno grozijo vaški cerkvici.

Kmalu so s splitsko-dalmatinske policijske uprave razkrili tudi vzrok požara - izzval ga je moški, ki je sežigal plevel. "Policija je opozorila, da se v tem sušnem obdobju visokih temperatur to ne počne," javlja RTL-ova novinarka s kraja dogajanja.