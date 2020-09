Mladi Američani o holokavstu ne vedo prav veliko

Več kot polovica (56 odstotkov) je izjavila, da je videla nacistične simbole na svojih družbenih omrežjih in/ali v svojih skupnostih, skoraj polovica (49 odstotkov) pa je videla objave o zanikanju ali izkrivljanju holokavsta na družbenih omrežjih ali drugje po spletu. "Rezultati so šokantni in žalostni in poudarjajo, zakaj moramo ukrepati zdaj, ko so ljudje, ki so preživeli holokavst še vedno z nami, da povejo svoje zgodbe," je povedal Gideon Taylor , predsednik Konference o judovskih materialnih zahtevkih proti Nemčiji (Konferenca o zahtevkih), ki je naročila anketo. Kot je dodal: "Moramo razumeti, zakaj nam ne gre bolje pri izobraževanju mlajše generacije o holokavstu in lekcijah iz preteklosti. To mora služiti kot budnica za vse nas in kot načrt, kje morajo vladni uradniki ukrepati."

Glede na študijo, ki je bila narejena med milenijci in generacijo Z, mladimi, starimi med 18 in 39 let, skoraj polovica (48 odstotkov) ni znala poimenovati niti enega koncentracijskega taborišča ali geta, ustanovljenega med drugo svetovno vojno. Skoraj četrtina vprašanih (23 odstotkov) meni, da je holokavst mit ali je bil pretiran ali pa o njem niso prepričani. Vsak osmi (12 odstotkov) pa je dejal, da zagotovo ni slišal ali misli, da ni slišal za holokavst.

Raziskava, ki je bila prva v ZDA razdeljena na državno raven, razvršča države po oceni, ki temelji na treh merilih: ali so mladi zagotovo že slišali za holokavst; ali lahko imenujejo eno koncentracijsko taborišče, taborišče smrti ali geto; in ali vedo, da je bilo ubitih šest milijonov Judov. Zmagala je država Wisconsin, kjer je 42 odstotkov milenijcev in generacije Z izpolnilo vsa tri merila, sledila je Minnesota s 37 odstotki in Massachusetts s 35 odstotki. Najnižje ocenjene države so bile Florida z 20 odstotki, Mississippi z 18 odstotki in Arkansas s 17 odstotki.

Na nacionalni ravni 63 odstotkov vprašanih ni vedelo, da je bilo med holokavstom umorjenih šest milijonov Judov, več kot vsak tretji (36 odstotkov) pa je mislil, da je bilo ubitih dva milijona ali manj. Enajst odstotkov vprašanih v ZDA verjame, da so Judje povzročili holokavst, delež omenjenih je v zvezni državi New York znašal 19 odstotkov, sledi 16 odstokov v Louisiani, Tennesseeju in Montani ter 15 odstotkov v Arizoni, Connecticutu, Georgii, Nevadi in Novi Mehiki.

Na nacionalni ravni je 44 odstotkov vprašanih poznalo Auschwitz-Birkenau, le 3 odstotki pa ​​so poznali Bergen-Belsen. Šest od desetih anketirancev v Teksasu ni moglo navesti niti enega koncentracijskega taborišča ali geta. Vendar pa skoraj dve tretjini (64 odstotkov) ameriških milenijcev in generacije Z meni, da bi moralo biti izobraževanje o holokavstu obvezno v šolah. Sedem od desetih je reklo, da neonacistična stališča niso sprejemljiva za posameznika.

Konferenca za odškodninske zahtevke, katere naloga je "zagotoviti mero pravičnosti za židovske žrtve holokavsta", je ustanovila delovno skupino za nadzor nad raziskavo. Vključeval je osebe, ki so preživele holokavst, zgodovinarje in strokovnjake iz Yad Vashema in spominskega muzeja holokavsta v ZDA. Podatke so pridobili iz 1.000 intervjujev po vsej državi in ​​200 intervjujev v vsaki zvezni državi z naključno izbranimi mladimi, starimi med 18 in 39 let.