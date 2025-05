Mladi Američani po svojo 'moškost' v Rusko pravoslavno cerkev

"Veliko ljudi me sprašuje: 'Oče Mojzes, kako lahko svojo moškost povečam do absurdne ravni?'", svoj video na platformi YouTube začne oče Moses McPherson, rojen v protestantski družini v teksaškem Georgetownu, danes duhovnik Ruske pravoslavne cerkve v domačem kraju. Ozke kavbojke, prekrižanje nog, uporaba likalnika, oblikovanje obrvi in uživanje juhe so med stvarmi, ki jih ima za "preveč ženstvene".

Moses McPherson, oče petih otrok, na svojem kanalu YouTube objavlja videe, v katerih demonstrira svojo "moškost v veri". McPherson je nekoč delal kot krovec, zdaj pa služi kot duhovnik v Ruski pravoslavni cerkvi zunaj Rusije (ROCOR) v Georgetownu v Teksasu, ki spada pod Moskovski patriarhat. ROCOR, ki ima sedež v New Yorku, se je v zadnjem času razširila v več mestih ZDA, predvsem po zaslugi interesa novih vernikov, piše BBC.

V zadnjih šestih mesecih je oče Mojzes v svoji cerkvi Matere Božje, severno od Austina, pripravil 75 novih vernikov na krst. "Ko sva se z ženo pred 20 leti spreobrnila, sva pravoslavje doumevala kot najbolj varovano skrivnost, ker ljudje preprosto niso vedeli, kaj je to," pravi duhovnik. "Toda v zadnjem letu in pol se je naša kongregacija potrojila." Med nedeljsko liturgijo v cerkvi očeta Mojzesa ga je presenetilo število moških v dvajsetih in tridesetih letih, ki molijo in se križajo. "Zdi se, da ta religija – s tradicijo, ki sega v 4. stoletje našega štetja – privablja mlade moške, ki jih življenje v sodobni Ameriki skrbi." Programski inženir Theodore za BBC pove, da je imel sanjsko službo in ženo, ki jo je oboževal, a se je v sebi počutil praznega, "kot bi v srcu imel luknjo". Prepričan je, da je bila družba zelo stroga do moških in jih želi prepričati, da nimajo prav. Ne strinja se s kritikami, da so moški kritizirani, ker želijo biti 'hranilci družine' in preživljati ženo, ki ostaja doma. "Pravijo nam, da je to danes zelo strupen odnos, tako ne bi smelo biti," pravi. Skoraj vsi 'spreobrnjenci' so se odločili za šolanje svojih otrok doma, deloma zato, ker verjamejo, da bi morale ženske dati prednost svojim družinam in ne karieri. Oče John Whiteford, nadžupnik ROCOR iz Springa, severno od Houstona, pravi, da šolanje na domu zagotavlja versko vzgojo in je "način zaščite otrok", ki omogoča, da se ti izognejo "govorjenju o transspolnosti in 57 spolih in ne vem, o čem še."

V primerjavi z milijoni vernikov v ameriških evangeličanskih cerkvah je število pravoslavnih kristjanov v ZDA razmeroma majhno - le približno en odstotek prebivalstva. To vključuje tako pravoslavje, kot ga prakticirajo v Rusiji, Ukrajini, Vzhodni Evropi in Grčiji, ter pravoslavce z Bližnjega vzhoda in Afrike. ROCOR so ustanovili duhovniki in verniki, ki so pobegnili iz Rusije v času revolucije leta 1917. Cerkev mnogi vidijo kot najbolj konservativno pravoslavno jurisdikcijo v ZDA. Vendar je ta majhna verska skupnost glasna in to, kar se v njej odvija, odraža širše politične premike, zlasti po dramatičnem obratu predsednika Donalda Trumpa proti Moskvi, ocenjuje BBC.

Ruska pravoslavna katedrala v Los Angelesu FOTO: AP icon-expand

Podatki Raziskovalnega centra Pew kažejo, da je med pravoslavnimi kristjani 64 odstotkov moških, kar je več kot 46 odstotkov leta 2007. Mnogi pravijo, da jih je pandemija spodbudila k iskanju nove vere. Raziskavo je naročila Ruska pravoslavna cerkev v Ameriki (OCA), ki so jo konec 18. stoletja ustanovili ruski menihi na Aljaski in ima zdaj več kot 700 župnij, misij, skupnosti, samostanov in ustanov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Profesor Scott Kenworthy, ki preučuje zgodovino in misel vzhodnega pravoslavnega krščanstva – zlasti v sodobni Rusiji – pravi, da župnija OCA v Cincinnatiju "popolnoma poka po šivih". Isto cerkev obiskuje že 24 let in pravi, da je število vernikov ostalo stabilno do začetka karantene zaradi covida. Od takrat pa so začeli prihajati novi verniki in interesenti. "To ni le pojav moje župnije ali nekaj krajev v Teksasu," pravi profesor Kenworthy, "vsekakor gre za nekaj širšega". Digitalni prostor je ključnega pomena pri valu novih spreobrnjencev. Oče Mojzes ima na spletu veliko sledilcev – ko je na svojem Instagramu delil sliko pozitivnega testa nosečnosti, ki napoveduje prihod njegovega šestega otroka, je dobil 6000 všečkov. Pravoslavni duhovniki in njihovi sledilci so zelo aktivni v podkastih in na svojih kanalih YouTube. Oče Mojzes pred verniki pravi, da obstajata dva načina služenja Bogu – biti menih ali redovnica ali pa se poročiti. "Tisti, ki se odločijo za drugo pot, naj se izogibajo kontracepciji in imajo čim več otrok. Pokažite mi enega svetnika v zgodovini Cerkve, ki je kdaj blagoslovil kakršno koli kontracepcijo," pravi oče Mojzes. Kar zadeva masturbacijo – oziroma to, kar Cerkev imenuje samozloraba – jo duhovnik obsoja kot "patetično in nemoško". Duhovnik pravi, da pravoslavje "ni moško, ampak preprosto normalno", medtem ko je "na Zahodu vse postalo zelo feminizirano". Nekatere protestantske cerkve so po njegovem mnenju namenjene predvsem ženskam. "Nočem hoditi na bogoslužja, ki se zdijo kot koncert Taylor Swift," pravi.

Ruska pravoslavna cerkev je še vedno krepko prisotna na Aljaski, ki je nekaj časa bila del ruskega cesarstva. FOTO: AP icon-expand