Ker si marsikdo ne more privoščiti skrb za zelenico pred svojo hišo, se je mladi Avstralec iz dežele tam spodaj odločil, da bo zagnal podjetje za vzdrževanje zelenic. Zato bo ljudem, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, travo pokosil zastonj. Vsak petek se odpravi na teren in to ne po zaslužek, temveč da bi opravil dobro delo.