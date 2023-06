Mladi Britanec poskušal splezati na stolpnico, pristal v zaporu

Britanskega državljana Georgea Kinga-Thompsona so znova ujeli med poskusom plezanja na stolpnice. Tokrat se je 24-letnik podal na vrh južnokorejskega nebotičnika Lotte World Tower, a še preden mu je uspelo priplezati do vrha, so ga aretirali.

Kot pišejo lokalni mediji, je Lotte Tower peta najvišja stavba na svetu, pri aretaciji Britanca pa je sodelovalo 69 gasilcev in policistov. Na območje stavbe v prestolnici Seul se je skupaj pripeljalo 14 gasilskih tovornjakov. Po tem, ko je bil adrenalinski odvisnik znova na tleh, pa ga je gasilska ekipa predala lokalni policiji. Ostaja v priporu.

Poskus plezanja na Lotte World Tower pa ni prva taka odprava mladega Britanca. Leta 2019 so ga aretirali med vzpenjanjem na nebotičnik Shard v Londonu in ga za šest mesecev poslali v ustanovo za mlade prestopnike. A ta polovica leta je bila dovolj, da je sestavil seznam s stolpnicami, ki jih bo premagal, ko se vrne na prostost, je leta 2020 dejal za Independent. Svoje obljube se očitno drži.

Britanec se plezanja uči od svojega 10. leta. Že takrat so mu bile najbolj všeč stavbe, pri 12 letih je prvič splezal na streho domače hiše. "Gre za strah. Test mojega uma, ne telesa. Navdušen sem nad voljo, strahom," je v preteklosti opisal za ameriški medij.