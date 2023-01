Mladi Herkul, ki se bojuje s kačo, se je vrnil domov

Italija je ena od najuspešnejših držav pri vračanju ukradenih umetnin v domovino. Tokrat so v Rimu razstavili 60 arheoloških umetnin, ki so bile ukradene in prodane zasebnikom v ZDA. Med umetninami, ki naj bi bile skupaj vredne okoli 18 milijonov evrov, je tudi freska mladega Herkula, ki se bojuje s kačo.

Lansko poletje so ameriške oblasti sporočile, da bodo obsežno zbirko ukradenih arheoloških umetnin, ki so jih odkrile in zasegle pri zasebnih zbirateljih v ZDA, vrnile italijanskim oblastem. Gre kar za 60 različnih predmetov, ki so jih prekupčevalci z umetninami ukradli v Italiji in prodali v tujino. Med njimi je tudi freska mladega Herkula, ki se bojuje s kačo. Freska naj bi bila del starega mesta Herkulanej, ki je bil uničen skupaj s Pompeji med izbruhom vulkana Vezuv.

Freska naj bi bila odkrita v mestu Herkulanej, ki ga je uničil izbruh Vezuva.

Vse vrnjene umetnine so v ponedeljek razstavili v Rimu in predstavili njihovo arheološko in umetniško vrednost. Po ocenah italijanskih oblasti naj bi bili vrnjeni objekti skupaj vredni okoli 18 milijonov evrov. Nekatere od umetnin naj bi bile stare več kot 2600 let, med njimi je tudi poseben krožniček oziroma skodelica. Vsi vrnjeni objekti so bili ukradeni in prodani na črnem trgu, večinoma zasebnim zbirateljem v ZDA. Kriminalistične preiskave teh kaznivih dejanj so zelo zahtevne, večinoma pa lastniki teh zasebnih zbirk ne morejo dokazati, da so bile umetnine kupljene legalno v tujini.

FOTO: AP