Mladi junak z nahrbtnikom, ki je poskusil preprečiti napad z nožem

Francoski mediji slavijo mladega "junaka z nahrbtnikom", ki je poskušal preprečiti napad z nožem v Annecyju, v katerem so bili hudo poškodovani štirje otroci. 24-letnega Henrija so posneli, kako je lovil napadalca in proti njemu zamahoval s torbo. Katoliški romar, ki se je odpravil na pot, da bi obiskal francoske katedrale, je dejal, da je sledil svojim instinktom in naredil vse, kar je lahko, da bi zaščitil šibke.

Za njegov pogum je Henrija pohvalil sam predsednik Emmanuel Macron, ki se je v petek z njim tudi srečal, poroča BBC. Macron mu je čestital za pogum in dejal, da so njegova dejanja vir upanja.

icon-expand Junak iz Francije FOTO: AP

Henri je prejel številne zahvale za svoje junaško dejanje in za svojo skromnost. Kot je povedal v intervjuju dan po tragediji: "Vem, da nisem bil tam po naključju." Povedal je, da si ne more predstavljati, da se ne bi odzval: "Sledil sem svojim instinktom in naredil, kar sem lahko, da bi zaščitil šibkejše." Kot je še dodal, je ravnal, kot bi ravnal vsak Francoz.

icon-expand Junak Henri FOTO: AP

V Franciji še vedno odmeva napad z nožem na otroškem igrišču v mestu Annecy, ki se ga sicer drži vzdevek 'biser francoskih Alp'. V napadu so bili zabodeni štirje majhni otroci in dva odrasla, eden od njiju je v kritičnem stanju. Po napadu so jih odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico in v bolnišnico v Ženevi v Švici, ki je od mesta napada oddaljena slabih 50 kilometrov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dan po napadu obiskal žrtve.