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Mladi Kennedy je bil v Ukrajini pripravljen umreti, zdaj je na ruskem seznamu iskanih

Moskva, Washington, 17. 08. 2026 16.01 pred 50 minutami 2 min branja 3

Avtor:
T.H.
Connor Kennedy z očetom, mačeho Cheryl Hines in soprogo Gulio Be na premieri humoristične nanizanke Nikar tako živahno (Curb Your Entusiasm)

Rusija je izdala nalog za aretacijo člana slavne ameriške dinastije Kennedy. Conor Kennedy, sin Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je tudi aktualni minister za zdravje v Trumpovi administraciji, je leta 2022 namreč skrivoma odšel v Ukrajino in se boril na ukrajinski strani. Moskovsko sodišče ga je obtožilo, da je plačenec, in ga pred dnevi uvrstilo na seznam iskanih oseb; grozi mu od sedem do deset let zapora.

Ruska tiskovna agencija TASS je prejšnji teden poročala, da je moskovsko okrožno sodišče Basmanny odobrilo aretacijo Conorja Kennedyja v odsotnosti in ga s tem uvrstilo na seznam iskanih oseb, danes poroča Kyiv Post.

Connor Kennedy z očetom, mačeho Cheryl Hines in soprogo Gulio Be na premieri humoristične nanizanke Nikar tako živahno (Curb Your Entusiasm)
Connor Kennedy z očetom, mačeho Cheryl Hines in soprogo Gulio Be na premieri humoristične nanizanke Nikar tako živahno (Curb Your Entusiasm)
FOTO: AP

Kot piše ukrajinski časnik, se je 32-letni Kennedy leta 2022, po začetku ruske invazije, pridružil ukrajinski legiji tujcev, po kratkem služenju naj bi oktobra istega leta odšel domov.

'Pripravljen sem bil umreti'

Takrat je v objavi na Instagramu, o kateri smo že poročali, opisal svoj čas v Ukrajini; dejal je, da ga je "globoko ganilo to, kar se je dogajalo v Ukrajini v preteklem letu".

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Dejal je, da pred vstopom v legijo tujcev ni imel nobenih vojaških izkušenj, o svoji odločitvi pa je povedal le redkim. "Eni osebi tukaj sem povedal, kje sem, in drugi osebi tam sem povedal svoje pravo ime. Nisem hotel, da bi moja družina ali prijatelji skrbeli, in nisem hotel, da bi z mano tam ravnali drugače," je zapisal.

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Po ruskem kazenskem zakoniku pa je zdaj obtožen najemništva zaradi bojevanja v okviru ukrajinske legije tujcev in mu grozi od sedem do deset let zapora. TASS je poročal, da se je njegov odvetnik pritožil na odločitev, vendar mu sodišče ni ugodilo.

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Ukrajinska legija tujcev je bila ustanovljena na začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022, tuji prostovoljci pa so služili kot polnopravni vojaki pod enakimi pogoji kot ukrajinske čete, medtem ko je Moskva oporekala njihovemu statusu in jih obtoževala plačanstva. Legija je bila razpuščena februarja letos, njene tuje čete pa so bile premeščene v redne ukrajinske enote, navaja Kyiv Post.

Aretacije in romanca s Taylor Swift

Conor je sicer nečak nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, njegov oče, znan po svojih kontroverznih izjavah o cepivih, pa je februarja letos zaprisegel kot ameriški minister za zdravje pod predsednikom Donaldom Trumpom.

Aretacija Conorja Kennedyja na okoljskem protestu v ZDA leta 2013
Aretacija Conorja Kennedyja na okoljskem protestu v ZDA leta 2013
FOTO: AP

Sam je pravnik, znan pa je tudi po svojem podnebnem aktivizmu, zaradi česar je bil v ZDA leta 2013 tudi že aretiran. Tri leta pozneje so mu spet nadeli lisice, tokrat zaradi pretepa v baru.

Slika ob aretaciji zaradi barskega pretepa leta 2016
Slika ob aretaciji zaradi barskega pretepa leta 2016
FOTO: AP

Stolpce tabloidov pa je polnil zaradi svoje kratke romance z ameriško pop zvezdnico Taylor Swift v letu 2012; marca letos se je poročil z brazilsko pop pevko Giulio Be.

Conor Kennedy in Taylor Swift
Conor Kennedy in Taylor Swift
FOTO: Profimedia
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KOMENTARJI3

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wsharky
17. 08. 2026 16.55
fant nima ravno urejenega podstrešja, ampak mačeha pa zmaga - top cat
Odgovori
+1
1 0
ap100
17. 08. 2026 16.48
vzgoje očitno ni imel ravno prvovrstne
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
17. 08. 2026 16.22
Ta je pršu samo malo pogledati v Ukrajino, če bi lahko tudi on kaj zaslužil kot Hunter! Kaj češ ameriški pohlep!
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+6
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