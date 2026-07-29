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Mladi lev v zagrebškem živalskem vrtu napadel in ubil levinjo

Zagreb, 29. 07. 2026 16.34 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Levinja Tayra

V zagrebškem živalskem vrtu je mladi lev Uganda napadel in ubil levinjo Tayro. Kot so sporočili iz živalskega vrta, sta bila leva 10. julija uspešno združena v ogradi, od 21. julija pa sta skupaj bivala tudi v zunanji. Po navedbah oskrbnikov se je par dobro razumel in ni kazal znakov, da bi lahko prišlo do napada.

Po dogodku so zaposleni sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in živali. V sodelovanju s strokovnjaki iz drugih ustanov bodo zdaj skušali ugotoviti, kaj je povzročilo napad, poroča Index.hr.

Iz živalskega vrta hkrati poudarjajo, da so spopadi med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja, zato je bilo spoznavanje obeh levov ves čas pod okrepljenim nadzorom in ob številnih varnostnih ukrepih.

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Uganda in Tayra sta v Zagreb prispela v okviru Evropskega vzrejnega programa. Severna populacija afriškega leva, je po rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave uvrščena med ogrožene vrste.

Zagreb lev Uganda Tayra živalski vrt

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KOMENTARJI3

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FRPuma
29. 07. 2026 17.30
Ne pravit tega Saški Lendero
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
29. 07. 2026 17.27
samo matranje živali,sramota
Odgovori
+1
1 0
ho?emVšolo
29. 07. 2026 17.27
Želel je le mlajšo partnerko.
Odgovori
-1
0 1
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