Mladi lev v zagrebškem živalskem vrtu napadel in ubil levinjo

Po dogodku so zaposleni sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in živali. V sodelovanju s strokovnjaki iz drugih ustanov bodo zdaj skušali ugotoviti, kaj je povzročilo napad, poroča Index.hr.
Iz živalskega vrta hkrati poudarjajo, da so spopadi med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja, zato je bilo spoznavanje obeh levov ves čas pod okrepljenim nadzorom in ob številnih varnostnih ukrepih.
Uganda in Tayra sta v Zagreb prispela v okviru Evropskega vzrejnega programa. Severna populacija afriškega leva, je po rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave uvrščena med ogrožene vrste.
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