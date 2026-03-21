Mladi na Zahodu manj srečni kot nekoč

Najnovejše letno poročilo o svetovni sreči po poročanju Al Jazeera razkriva, da se je v zadnjih dveh desetletjih zadovoljstvo mladih občutno zmanjšalo v 15 zahodnih državah, med njimi v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Raziskovalci ugotavljajo, da gre za večplasten pojav, pri katerem pa imajo družbena omrežja, zlasti njihova pretirana uporaba, pomembno vlogo.
Poročilo poudarja, da negativni trend ni splošen. Mladi v regijah, kjer živi približno 90 odstotkov svetovnega prebivalstva, danes v povprečju poročajo o višjem zadovoljstvu z življenjem kot v preteklosti. Povezave med družbenimi omrežji in dobrim počutjem zunaj angleško govorečega sveta in Zahodne Evrope naj bi bile pogosto bolj pozitivne ter se razlikujejo glede na posamezne platforme.
Študijo je pripravil Raziskovalni center za dobro počutje Univerze v Oxfordu v sodelovanju z Gallupom in Mrežo ZN za rešitve trajnostnega razvoja, pri čemer so uporabili tudi podatke iz mednarodnih raziskav ter ugotovitve ameriškega socialnega psihologa Jonathana Haidta.
Kljub slabšanju počutja mladih zahodne države še naprej prevladujejo na splošni lestvici sreče vseh starostnih skupin. Finska je že deveto leto zapored na vrhu, sledijo pa ji Islandija, Danska, Kostarika, Švedska in Norveška. Nasprotno so države Bližnjega vzhoda in Afrike na dnu lestvice, pri čemer je najnižje uvrščen Afganistan, navaja Al Jazeera.
Vprašanje vpliva družbenih omrežij na mlade vse bolj skrbi tudi vlade. Skrb vzbujajo povezave z medvrstniškim nasiljem, spolnim izkoriščanjem in slabšanjem duševnega zdravja. Avstralija je tako lani prva na svetu uvedla prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, podobne omejitve pa načrtujejo tudi nekatere druge države.
