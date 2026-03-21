Mladi na Zahodu manj srečni kot nekoč

Najnovejše letno poročilo o svetovni sreči po poročanju Al Jazeera razkriva, da se je v zadnjih dveh desetletjih zadovoljstvo mladih občutno zmanjšalo v 15 zahodnih državah, med njimi v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Raziskovalci ugotavljajo, da gre za večplasten pojav, pri katerem pa imajo družbena omrežja, zlasti njihova pretirana uporaba, pomembno vlogo.

Poročilo poudarja, da negativni trend ni splošen. Mladi v regijah, kjer živi približno 90 odstotkov svetovnega prebivalstva, danes v povprečju poročajo o višjem zadovoljstvu z življenjem kot v preteklosti. Povezave med družbenimi omrežji in dobrim počutjem zunaj angleško govorečega sveta in Zahodne Evrope naj bi bile pogosto bolj pozitivne ter se razlikujejo glede na posamezne platforme.