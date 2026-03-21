Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mladi na Zahodu manj srečni kot nekoč

The New York, 21. 03. 2026 21.30 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Prijateljski objem

Novo poročilo, podprto s strani Združenih narodov, opozarja na zaskrbljujoč upad dobrega počutja mladih v zahodnem svetu. Eden ključnih dejavnikov tega trenda naj bi bila intenzivna raba družbenih omrežij, čeprav slika drugod po svetu ostaja precej drugačna.

Najnovejše letno poročilo o svetovni sreči po poročanju Al Jazeera razkriva, da se je v zadnjih dveh desetletjih zadovoljstvo mladih občutno zmanjšalo v 15 zahodnih državah, med njimi v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Raziskovalci ugotavljajo, da gre za večplasten pojav, pri katerem pa imajo družbena omrežja, zlasti njihova pretirana uporaba, pomembno vlogo.

Poročilo poudarja, da negativni trend ni splošen. Mladi v regijah, kjer živi približno 90 odstotkov svetovnega prebivalstva, danes v povprečju poročajo o višjem zadovoljstvu z življenjem kot v preteklosti. Povezave med družbenimi omrežji in dobrim počutjem zunaj angleško govorečega sveta in Zahodne Evrope naj bi bile pogosto bolj pozitivne ter se razlikujejo glede na posamezne platforme.

Družbena omrežja
Družbena omrežja
FOTO: Shutterstock

Študijo je pripravil Raziskovalni center za dobro počutje Univerze v Oxfordu v sodelovanju z Gallupom in Mrežo ZN za rešitve trajnostnega razvoja, pri čemer so uporabili tudi podatke iz mednarodnih raziskav ter ugotovitve ameriškega socialnega psihologa Jonathana Haidta.

Kljub slabšanju počutja mladih zahodne države še naprej prevladujejo na splošni lestvici sreče vseh starostnih skupin. Finska je že deveto leto zapored na vrhu, sledijo pa ji Islandija, Danska, Kostarika, Švedska in Norveška. Nasprotno so države Bližnjega vzhoda in Afrike na dnu lestvice, pri čemer je najnižje uvrščen Afganistan, navaja Al Jazeera.

Vprašanje vpliva družbenih omrežij na mlade vse bolj skrbi tudi vlade. Skrb vzbujajo povezave z medvrstniškim nasiljem, spolnim izkoriščanjem in slabšanjem duševnega zdravja. Avstralija je tako lani prva na svetu uvedla prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, podobne omejitve pa načrtujejo tudi nekatere druge države.

mladi sreča družbena omrežja duševno zdravje

EU članice poziva k znižanju cilja pri skladiščenju plina

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
21. 03. 2026 21.59
Nic presenetljivega.
Odgovori
0 0
devlon
21. 03. 2026 21.35
v jugi je blo boljs. boljs, ker ni blo mobitelov, boljs, ker je bila Slovenija bolj slovenska kot danes
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
dominvrt
Portal
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596