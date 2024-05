Mladi Nemci si želijo prihodnosti v Bosni in Hercegovini

Nekoč so ljudje iz republik rajnke Jugoslavije s trebuhom za kruhom množično odhajali v Nemčijo, tja so bežali tudi pred vojno vihro. In medtem ko državljani Bosne in Hercegovine boljše življenje še vedno iščejo v Nemčiji, se nemški državljani, pa ne potomci zdomcev, odločajo, da si bodo kruh služili v Bosni. Tako si je družina iz Bonna nov dom poiskala blizu mesteca Prnjavor na severovzhodu države. Zakaj si mladi Nemci prav v Bosni in Hercegovini želijo graditi prihodnost?