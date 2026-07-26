Mladi ne želijo biti vodje

Za generacijo Z karierni uspeh ni več opredeljen zgolj z napredovanjem. Mnogi namreč dajejo prednost ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem pred večjo odgovornostjo ter daljšim delovnim časom, navaja Euronews. Trend postaja vse večji izziv za podjetja, med katerimi se številna že zdaj soočajo s težavami pri razvijanju naslednje generacije vodij. "Če pogledamo globalne raziskave, si le približno 6 odstotkov pripadnikov generacije Z želi prevzeti višje vodstvene položaje in postati nadrejeni. Za organizacije in njihove strukture je to zelo velik problem," je za Euronews povedal Tomasz Szklarski, izvršni direktor podjetja Enpulse in strokovnjak za zavzetost zaposlenih. Po njegovem mnenju so mladi nepripravljeni prevzemati vodstvene vloge predvsem zato, ker si ne želijo odgovornosti, ki jo prinaša takšno delo.

Vodje z večjo ekipo pod vse večjim pritiskom

V zadnjih letih se je število zaposlenih, ki poročajo enemu samemu vodji, močno povečalo, pri čemer se je povprečna velikost ekip, ki pripada enemu vodji, podvojila – s približno šest na dvanajst ljudi. To vodje postavlja pod vse večji pritisk. Po eni strani so odgovorni upravam in višjim vodstvenim kadrom za doseganje poslovnih ciljev. Po drugi strani pa se od njih pričakuje, da podpirajo razvoj, motivacijo in dobro počutje vedno večjih ekip.

Mladi in zaposlitev FOTO: Shutterstock

"Generacija Z je skrbno pretehtala, kaj zanjo pomeni ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem v primerjavi z odrekanji, ki jih zahteva vloga vodje. Mladi jasno vidijo breme, ki prihaja z vodstveno funkcijo. Vodja je odgovoren tako svojim nadrejenim kot tudi vse večjim ekipam, ki potrebujejo stalno podporo," je dejal Szklarski.

Težava bi lahko še posebej močno prizadela Evropo