Tujina
Živi v Sloveniji, nastopil na Tomorrowlandu
Spoznajte mladega Slovenca, ki je nedavno nastopil na enem največjih festivalov elektronske glasbe na svetu – Tomorrowlandu. Matway je 25-letni DJ in producent, rojen v Švici, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Ima pogodbo z nemško podružnico založniškega velikana Sony Music. Njegov največji hit Walking Away – Infinity pa ima skupno že več kot 10 milijonov predvajanj. Ob tem pa mu na priljubljenem družbenem omrežju TikTok sledi več kot 300.000 ljudi.
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- 02:42Iz 24UR ZVEČER: Tomorrowland
- 04:52Iz 24UR ZVEČER: Matway o Tomorrowlandu
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