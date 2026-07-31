Živi v Sloveniji, nastopil na Tomorrowlandu

Spoznajte mladega Slovenca, ki je nedavno nastopil na enem največjih festivalov elektronske glasbe na svetu – Tomorrowlandu. Matway je 25-letni DJ in producent, rojen v Švici, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Ima pogodbo z nemško podružnico založniškega velikana Sony Music. Njegov največji hit Walking Away – Infinity pa ima skupno že več kot 10 milijonov predvajanj. Ob tem pa mu na priljubljenem družbenem omrežju TikTok sledi več kot 300.000 ljudi.