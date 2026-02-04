Naslovnica
Tujina

Mladi turški podjetnici zaradi goljufije grozi 52 let zapora

New York, 04. 02. 2026 11.16 pred 1 uro 2 min branja 21

Avtor:
M.S.
Gokce Guven

26-letni turški podjetnici Gokce Guven, ki je bila lani uvrščena na Forbesovo lestvico 30 pod 30, v ZDA grozi do 52 let zapora. Ameriški pravosodni organi ji očitajo, da je z lažnimi podatki o svojem zagonskem podjetju Kalder vlagatelje oškodovala za sedem milijonov dolarjev (skoraj šest milijonov evrov). Prav tako naj bi ponaredila dokumente za pridobitev ameriškega vizuma.

26-letno Turkinjo so aretirali novembra lani, zdaj pa je ameriško državno tožilstvo v New Yorku proti njej spisalo obtožnico.

Gokce Guven je leta 2022 ustanovila lastno zagonsko podjetje Kalder, ki je strankam ponujalo storitve vzpostavljanja programov nagrajevanja na lastnih spletnih straneh ali aplikacijah. Podjetje je trdilo, da sodeluje z 28 naročniki, vključno s prestižnim proizvajalcem čokolade Godiva in združenjem letalskih prevoznikov IATA.

Kalder je lani zbral 11 milijonov dolarjev sredstev (9,3 milijona evrov), poroča Telegraph.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tožilstvo podjetnici v obtožnici očita, da je vlagateljem posredovala lažne informacije o finančnem stanju podjetja, poslovnih partnerjih in številu strank. Računovodstvo naj bi sicer vodilo evidenco s pravimi podatki, vlagateljem pa so predstavljali 'napihnjene' številke. S tem so vlagatelje oškodovali za sedem milijonov dolarjev (približno šest milijonov evrov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega je Turkinja obtožena tudi goljufije pri pridobitvi vizuma O-1A, ki je namenjen posameznikom z izjemnimi dosežki. Domnevno je za pridobitev vizuma uporabila ponarejena priporočilna pisma, vključno s podpisi uglednih poslovnežev.

Guvenova je bila lani uvrščena na Forbesovo lestvico 30 pod 30. Gre za prestižni izbor 30 posameznic in posameznikov, mlajših od 30 let, ki se ponašajo z izjemnimi dosežki. Na fotografiji, ki jo je objavil Forbes, je pozirala z uro Audemars Piguet, vredno približno 150.000 dolarjev (okoli 126.000 evrov).

Zaradi prevare z vrednostnimi papirji, spletne goljufije, kraje identitete in prevare z vizumom ji grozi do 52 let zapora.

zda goljufija Gokce Guven

Kitajska grammyja Dalajlame označila za manipulacijo

Zaradi hudega mraza legvani padajo z dreves

KOMENTARJI21

belyugo
04. 02. 2026 12.57
Ogoljufala je nekaj bogatašev, ki so si verjetno tudi na vprašljiv način pridobili bogastvo, in dobi hujšo kazen, kakor nekdo za umor, posilstvo, ipd...
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
04. 02. 2026 12.51
Drgač pa, če bi z istimi pravnimi vatli premerili deca od Melanije... Jojmene, 540.
Odgovori
+2
3 1
Volkswagen Golf III 1.9 TDI
04. 02. 2026 12.57
ti nimaš blage veze
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
04. 02. 2026 13.00
Od koštruna kot si ti, je to zame velik kompliment.
Odgovori
0 0
NeXadileC
04. 02. 2026 12.50
A pri njih to kaznujejo? 🫢
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
04. 02. 2026 12.50
Jaz še vedno mislim, da je dobra podjetnica.
Odgovori
+0
1 1
macolagobec
04. 02. 2026 12.46
Če že tako visoka kazen, potem naj jo odsluži v moškem zaporu, da ji ne bi manjkalo tistih osnovnih potreb.
Odgovori
+0
1 1
flexilbe principles
04. 02. 2026 12.46
A je kdo od 30u30, ki ni v zaporu ali v postopku? Pomoje ne
Odgovori
+3
3 0
Dragica Cegler
04. 02. 2026 12.45
A doma nihče ne goljufa?
Odgovori
0 0
Groucho Marx
04. 02. 2026 12.43
Za prevaro 6 milijonov evrov kazen 52 let zapora. Če bi sorazmerno obsodili akterje Litijske in mednje kazen dobrosrčno enakomerno porazdelili, bi vsak izmed približno desetih dobil 5 let. Kar bi za slovensko pravosodje še zmeraj bil fantastičen dosežek.
Odgovori
+2
2 0
macolagobec
04. 02. 2026 12.45
Bodo rajš kaj prilepili JJ-ju, da bo šel spet malo na Dob. Takoj bi se mu pridružil tudi ddr.Snežič.
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
04. 02. 2026 12.29
Od Elizabeth Holmes je ni nobene....
Odgovori
+2
2 0
PuntaChristo
04. 02. 2026 12.17
Naj se zateče k meni, jo bom rešil.
Odgovori
+3
5 2
Slash
04. 02. 2026 12.16
Bi bila za ponucat !
Odgovori
+3
5 2
nekdonekaj20
04. 02. 2026 12.14
naredila je napako, da ni delovala v Sloveniji in povprasala kake zupanove sinove za nasvet.
Odgovori
+11
11 0
Rafael Kramar
04. 02. 2026 12.09
Vsaj lušna je.
Odgovori
+6
6 0
Vedezvevse
04. 02. 2026 12.09
Trump ji Bo ze pokazal. Trump zmore.
Odgovori
+0
2 2
galeon
04. 02. 2026 11.50
Tud v Ameriki so ovce, ki nasedajo.
Odgovori
+8
9 1
Volkswagen Golf III 1.9 TDI
04. 02. 2026 12.32
😁🤙🥂🤘👍🤝🐏🐑🐑🔥🔥🔥🦾
Odgovori
-1
0 1
Aijn Prenn
04. 02. 2026 12.49
Samo ovce si omenil, pa je Baja čist pobezljal...
Odgovori
+0
1 1
Volkswagen Golf III 1.9 TDI
04. 02. 2026 13.00
... in javila se 🐑🐏🐑
Odgovori
0 0
bibaleze
