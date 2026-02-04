Mladi turški podjetnici zaradi goljufije grozi 52 let zapora

26-letno Turkinjo so aretirali novembra lani, zdaj pa je ameriško državno tožilstvo v New Yorku proti njej spisalo obtožnico. Gokce Guven je leta 2022 ustanovila lastno zagonsko podjetje Kalder, ki je strankam ponujalo storitve vzpostavljanja programov nagrajevanja na lastnih spletnih straneh ali aplikacijah. Podjetje je trdilo, da sodeluje z 28 naročniki, vključno s prestižnim proizvajalcem čokolade Godiva in združenjem letalskih prevoznikov IATA. Kalder je lani zbral 11 milijonov dolarjev sredstev (9,3 milijona evrov), poroča Telegraph.

Tožilstvo podjetnici v obtožnici očita, da je vlagateljem posredovala lažne informacije o finančnem stanju podjetja, poslovnih partnerjih in številu strank. Računovodstvo naj bi sicer vodilo evidenco s pravimi podatki, vlagateljem pa so predstavljali 'napihnjene' številke. S tem so vlagatelje oškodovali za sedem milijonov dolarjev (približno šest milijonov evrov).

