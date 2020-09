Mladi zaradi večerne prepovedi prodaje alkohola v Münchnu bežijo v Prago

Mesto, po vsem svetu znano po pitju piva, bavarski München, je zaradi naraščanja števila okužb prepovedalo alkohol oziroma njegovo prodajo in pitje v večernih in nočnih urah na javnih površinah. Tiste, ki se tega ukrepa ne bodo držali, čakajo visoke kazni, od 150 do 500 evrov. Mladi, ki si kljub temu želijo zabave, pa iz zdaj ponoči opustele bavarske prestolnice bežijo v češko Prago, kjer lahko še vedno 'žurirajo' po mili volji.