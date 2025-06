Dijakinje: Ljudje nimajo več občutka, kaj je prav in kaj narobe

Z Laro, Gajo in Livijo smo se dobili pred gimnazijo, dva dni po tem, ko je avstrijsko mesto pretresla tragedija.

"Strašljivo je bilo, da se nekaj takega lahko zgodi tako blizu nas," pove Lara Ferk. "Malo te začne že stiskati," doda Livija Juvan. "Potem začneš razmišljati, koliko je možnosti, da se to tudi pri nas zgodi," pripomne Ferkova.

Zakaj se je zgodilo ravno v Gradcu, nismo želeli ugibati, so pa dijakinje same opozorile, da se tudi mladi zavedajo, da živimo v turbolentnih časih. "Ljudje nimajo več občutka za to, kar je prav in kaj narobe," meni Gaja Petkovič.

"Jaz mislim, da gre vse v neke skrajnosti," ocenjuje Ferkova. "Na svetu obstaja zelo veliko nekih predsodkov, ki se tudi zelo potencirajo," razmišlja Juvanova.

Želijo si, da bi starejši mladim bolj zaupali in vanje verjeli, kot denimo nekateri njihovi profesorji in starši. "Pri nekaterih stvareh se vidi, da vidijo, da mi razumemo ... nimajo ful dvoma v nas. Veliko pričakujejo od nas in se mi zdi to zelo lepo," pravi Juvanova. "Se mi zdi, da se mladi na splošno trudimo in smo v takem času, ko nam je to omogočeno, ampak smo vseeno v času, kjer se milijon groznih stvari dogaja. Nekako se mi zdi, da smo vsi zmedeni, ne vemo, kaj pričakovati," doda Petkovič.