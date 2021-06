Mladić še zadnjič na sodišče: v Haagu mu bodo izrekli pravnomočno sodbo

Šestindvajset let po vložitvi obtožnice bodo tako sodniki izrekli dokončno sodbo sedaj 78-letnemu Ratku Mladiću, ki je eden najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 – genocid v Srebrenici in obleganje Sarajeva.

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki ga je leta 2018 nasledil mehanizem, je Mladića na prvi stopnji 22. novembra 2017 obsodilo na dosmrtni zapor. Kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske ga je spoznalo za krivega genocida zaradi poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, in zaradi zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad med vojno v BiH. Za krivega ga je spoznalo v desetih od 11 točk obtožnice.