Mladiček pande naj bi poginil zaradi močnih ognjemetov

"Roxie je v času ognjemetov imela dostop do brloga, vendar se zdi, da so bili strašljivi zvoki zanjo prevelik zalogaj," je dejal namestnik izvršnega direktorja živalskega vrta, Ben Supple .

In Roxie, ki je prvič doživela tako močne eksplozije in zvoke v svoji bližini, tega stresa ni preživela. Njena mati Ginger je poginila le nekaj dni prej, vendar naj bi se Roxie dobro odzivala na strokovno oskrbo ekipe in se tudi že samostojno hranila, so sporočili iz Kraljevega živalskega vrta Škotske.

Ognjemete naj bi bilo slišati tudi že nekaj dni prej. "Vemo, da ognjemet povzroča stres pri živalih, zato ne moremo izključiti, da je morda prispeval tudi k prezgodnji smrti Roxijine matere Ginger."

A smrt dveh mačjih pand je zelo zaskrbljujoča, saj sodijo med ogrožene vrste, njihovo število v naravi pa se hitro zmanjšuje. RZSS, dobrodelna organizacija za ohranjanje divjih živali, ki vodi živalski vrt v Edinburgu, poziva k strožjim omejitvam ognjemetov, saj poki preveč ogrožajo živali. Peticijo za omejitev ognjemetov je podpisalo več kot milijon ljudi in je bila prejšnji teden dostavljena vladi Združenega kraljestva, piše CNN.

Roxie namreč še zdaleč ni prvi primer. Novembra 2020 je v živalskem vrtu v Bristolu poginila zebra, ki so jo prav tako prestrašili zvoki ognjemeta. "Ognjemet lahko povzroči strah in stisko hišnih ljubljenčkov, živine in živali v živalskih vrtovih, zato je nujno, da britanska in škotska vlada poostrita omejitve pri prodaji ognjemeta in uporabi," so opozorili v živalskem vrtu.

"Podpiramo pozive dobrodelnih organizacij za dobro počutje živali, naj se prepove prodaja ognjemetov javnosti, na organiziranih prireditvah pa naj bodo dovoljeni le svetlobni prikazi. S tem bi se izognili uničujočim posledicam za živali, kot je Roxie, hkrati pa bi zagotovili, da lahko ljudje še vedno uživajo v tradicionalnih praznovanjih," je pozval Supple.

Trenutno je sicer prepovedano prižigati ognjemet med 23. uro zvečer in sedmo uro zjutraj, razen na noč kresov, silvestrovo, indijski praznik diwali ali kitajsko novo leto. Ognjemet pa lahko registrirani prodajalci prodajajo za zasebno uporabo med 15. oktobrom in 10. novembrom, od 26. do 31. decembra ter tri dni pred diwalijem in kitajskim novim letom.

A parlamentarna preiskava iz leta 2019 je ugotovila, da bi bila prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov verjetno "neučinkovita" in bi imela znaten gospodarski učinek. Kljub temu so vladi priporočili, naj sodeluje s strokovnjaki za dobro počutje živali, da bi določili najnižjo raven hrupa in tudi z lokalnimi oblastmi, da bi omejili število zasebnih ognjemetov.

"Obžalujemo smrt pande Roxie in smo v mislih z ekipo, ki je skrbela zanjo," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za gospodarstvo in trgovino. "Prizadevamo si za varnost živali in javnosti, zato smo to sezono začeli kampanjo za varnost uporabe ognjemetov."