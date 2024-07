Mladiček tjulnja zataval v park, 21 kilometrov od morja

"Kaj je zadnja stvar, ki jo pričakujete sredi parka v Wickfordu ... zagotovo mladič tjulnja," so zapisali na Facebook profilu South Essex Wildlife Hospital, bolnišnice za divje živali. Prav na to pa je med sprehodom s psom naletel Britanec Tom Linsel .

Tom, ki je sicer veterinar po poklicu, je namreč v daljavi opazil osamljenega mladiča na kopno na območju reke Crouch. Preveril je okolico, a v bližini ni videl nobenega odraslega tjulnja, zato se je odločil, da pomaga mladičku.

Toda, ko je prišel do mesta, kjer ga je videl, mladiča tam več ni bilo. Tom pa ni odnehal in je z iskanjem malega tjulnja nadaljeval. "K sreči je po več kot uri iskanja mladička našel na robu blatnega rečnega brega – približno 500 metrov od prvotne lokacije," so zapisali v bolnišnici. O najdbi je takoj obvestil bolnišnico, ki je na kraj poslala svoje reševalno vozilo.

"Zanimivo, da je le nekaj ljudi opazilo, da Tom hodi proti reševalnemu vozilu z mladičem tjulnja v rokah," so zapisali.

Mladi tjulenj je zataval kar 21 kilometrov od morja proti notranjosti Otoka. V bolnišnici so ga najprej dobro umili in z njega sprali blato, nato pa mu nudili vso potrebno oskrbo. "Zdaj je videti precej bolje," so zapisali.

V bolnišnici so izpostavili, da to ni osamljen primer in da imajo v zadnjem času precej opravka s tjulnji. "Zdaj imamo štiri mladiče navadnega tjulnja in štiri odrasle sive tjulnje," so zapisali. To pa predstavlja precej velik izziv za organizacijo, saj vsak tjulenj potrebuje svoj prostor in čas v bazenu, prav tako pa morajo zagotoviti dovolj rib za prehranjevanje teh živali, ki so začasno v njihovi oskrbi.