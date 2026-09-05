Mladićev pogreb bo brez državnih časti, pričakujejo več deset tisoč ljudi

V Beogradu se je v Domu Vojske Srbije začela komemoracija za nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov in obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Srbija se ob tem sooča z vse večjim pritiskom iz Evrope zaradi, kot so v Bruslju opisali, njegovega poveličevanja, kar Srbija zavrača, piše Euronews.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Komemoracija za Ratka Mladića AP

Komemoracija za Ratka Mladića AP

Komemoracija za Ratka Mladića AP

Komemoracija za Ratka Mladića AP







Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bi se Mladićevega pogreba lahko v velikem številu udeležili njegovi občudovalci, ki ga kljub obsodbi smatrajo za junaka. "Težko bo zagotoviti in jamčiti varnost vsem," je dejal Vučić. Dodal je, da srbska policija in varnostno-obveščevalna agencija predvidevata, da bi se pogreba lahko udeležilo "več deset tisoč" ljudi. "Za naše službe bo to zahtevna naloga in uporabili bomo vse, kar imamo na voljo, da zagotovimo varnost." "Pogovarjal sem se z družino Mladić in želim si, da bi vse potekalo dostojanstveno," je dodal Vučić. Srbski predsednik je dejal, da se Mladićevega pogreba ne bo udeležil zaradi že vnaprej načrtovanega obiska na visoki ravni.

Spomnimo

Mladić je umrl prejšnji teden med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Njegove posmrtne ostanke so v četrtek z vladnim letalom iz Haaga prepeljali v Srbijo. Vojaki srbske vojske so krsto z Mladićevim truplom, ovito v državno zastavo, z letala prenesli v neoznačen temno rdeč kombi. Tega je nato ob policijskem spremstvu po glavni beograjski avtocesti spremljala policija. Na letalu so bili skupaj z Mladićevim sinom Darkom in dvema njegovima nekdanjima vojaškima pomočnikoma tudi srbski pravosodni minister Nenad Vujić, ki je sprva napovedal, da bo Srbija Mladiću zagotovila "vse vojaške in državne časti".

Truplo Mladića pripeljali v Beograd FOTO: Profimedia

Truplo so prepeljali v vojaško bolnišnico v Beogradu, kjer bodo opravili obdukcijo. Njegovo krsto bodo nato v ponedeljek zjutraj razstavili v cerkvi v bližini pokopališča Košutnjak, kjer ga bodo pozneje istega dne tudi pokopali, je v petek sporočila njegova družina. Po poročanju Euronewsa bo pokopan brez državnih in vojaških časti, pogreba pa se ne bodo udeležili aktualni državni funkcionarji, med njimi predsednik Aleksandar Vučić, premier in predsednik parlamenta. Ne bo topovskih salv niti slovesne vojaške navzočnosti. Prav tako ga kljub zahtevam ne bodo pokopali v Aleji velikanov ali Aleji zaslužnih občanov. Srbske oblasti so že pojasnile, da komemoracije, ki se je prav tako niso udeležili beograjski uradniki, ni organizirala država, temveč združenje upokojenih generalov. Mladićeva družina je po poročanju domačih medijev sporočila, da bo pokopan ob hčerki, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja umrla zaradi samomora.