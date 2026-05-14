Tujina

Mladiću zavrnili prošnjo za predčasni izpust iz zdravstvenih razlogov

Haag, 14. 05. 2026 20.37 pred 30 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Izrek sodbe Ratku Mladiću

Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Haagu je zavrnil prošnjo bivšega poveljnika vojske Republike Srbske Ratka Mladića, ki v Haagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno udobje.

Ratko Mladić
Ratko Mladić
FOTO: AP

Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da je Ratko Mladić resnično v "zadnji fazi svojega življenja". Kljub temu je poudarilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno udobje in da samo dejstvo, da je v zaporu, ni poslabšalo njegovega zdravja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Drugje ni na voljo nobenega dodatnega zdravljenja, ki ne bi bilo na voljo na Nizozemskem," je sporočilo sodišče. Zagotovilo je, da Mladić še naprej prejema celovito zdravstveno oskrbo.

Mladić se že dlje časa sooča z zdravstvenimi težavami. Aprila je doživel možgansko kap. Njegovi odvetniki so nato vložili predlog za njegovo izpustitev zaradi resnega zdravstvenega stanja in zahtevali premestitev na zdravljenje v Srbijo.

Ratko Mladić je bil leta 2021 pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida – poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, ter drugih vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.

Nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH, med katero je umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih s svojih domov.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FreedomMan
14. 05. 2026 21.10
7.000 ljudi ni dobilo priložnosti da ohranijo svoje življenje, kar naj ostane za zapahi in sanja o tem kaj je storil.
anatomija
14. 05. 2026 21.09
pravilno
Hc4life
14. 05. 2026 20.57
Truni djubrivo staro
mario7
14. 05. 2026 20.54
Kar tam naj počaka...
