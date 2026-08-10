Mladoletne deklice žrtve spolnih napadov v Ceuti

Poleg tega je nacionalna policija začela preiskavo domnevnega posilstva mladoletnice, ki je v Ceuto vstopila med nedavnim množičnim prihodom migrantov iz Maroka, vendar se ni zgodila nobena aretacija. Pristojni organi sicer zadeve preiskujejo, a zaenkrat brez uspeha.

Po navedbah zdravstvenih virov naj bi bil med žrtvami domnevnih spolnih napadov tudi en deček. V bolnišnici v Ceuti opozarjajo, da je dejansko število primerov morda višje, saj nekatere žrtve še niso podale prijave, piše Euronews.

Poskusov spolnih napadov je bilo sicer veliko več, v nekatere so se vmešali lokalni prebivalci, ki so uspešno preprečili napade. Doslej so oblasti obravnavale več kot ducat primerov, pri katerih so bile ugotovljene poškodbe oziroma znaki, ki so skladni s spolnim napadom.

Susana Ascaso, zdravnica na oddelku za urgentno medicino Univerzitetne bolnišnice Ceuta, je potrdila, da na njenem oddelku obravnavajo primere posilstev mladoletnih migrantk. Po njenih besedah gre za deklice, mlajše od 14 let, ki živijo na ulici, ker v nastanitvenih centrih za mladoletnike ni prostih mest.

"Ne gre za to, da jih ne želijo sprejeti, preprosto ni prostora zanje," je pojasnila zdravnica.

Na njenem oddelku trenutno v povprečju vsak dan obravnavajo med 300 in 400 migrantov, pri čemer imajo na voljo enako število zaposlenih in enake vire kot pred množičnim prihodom konec julija. Po odpustu pa potem teh pacientov nimajo kam poslati, saj jih večina nima kam iti.

Ob tem je opozorila tudi na tveganje, da bi v Ceuto prišli migranti z različnimi boleznimi, kot sta tuberkuloza in hepatitis, pri čemer na urgentnem oddelku nimajo dovolj zmogljivosti, da bi jih odkrili. Med migranti, ki so ostali brez dostopa do svojega običajnega zdravljenja, beležijo tudi primere dekompenzacije sladkorne bolezni in epileptičnih napadov.