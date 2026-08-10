Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mladoletne deklice žrtve spolnih napadov v Ceuti

Ceuta, 10. 08. 2026 12.29 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Zloraba otroka

Vsaj štiri mladoletne migrantke, mlajše od 14 let, so bile po domnevnih spolnih napadih zdravljene v Ceuti. Vsa dekleta so prišla iz Maroka v času lanskega množičnega prihoda v špansko severnoafriško enklavo.

Po navedbah zdravstvenih virov naj bi bil med žrtvami domnevnih spolnih napadov tudi en deček. V bolnišnici v Ceuti opozarjajo, da je dejansko število primerov morda višje, saj nekatere žrtve še niso podale prijave, piše Euronews.

Poleg tega je nacionalna policija začela preiskavo domnevnega posilstva mladoletnice, ki je v Ceuto vstopila med nedavnim množičnim prihodom migrantov iz Maroka, vendar se ni zgodila nobena aretacija. Pristojni organi sicer zadeve preiskujejo, a zaenkrat brez uspeha.

Vdor migrantov na območje Ceute
Vdor migrantov na območje Ceute
FOTO: AP

Poskusov spolnih napadov je bilo sicer veliko več, v nekatere so se vmešali lokalni prebivalci, ki so uspešno preprečili napade. Doslej so oblasti obravnavale več kot ducat primerov, pri katerih so bile ugotovljene poškodbe oziroma znaki, ki so skladni s spolnim napadom.

Susana Ascaso, zdravnica na oddelku za urgentno medicino Univerzitetne bolnišnice Ceuta, je potrdila, da na njenem oddelku obravnavajo primere posilstev mladoletnih migrantk. Po njenih besedah gre za deklice, mlajše od 14 let, ki živijo na ulici, ker v nastanitvenih centrih za mladoletnike ni prostih mest.

"Ne gre za to, da jih ne želijo sprejeti, preprosto ni prostora zanje," je pojasnila zdravnica.

Na njenem oddelku trenutno v povprečju vsak dan obravnavajo med 300 in 400 migrantov, pri čemer imajo na voljo enako število zaposlenih in enake vire kot pred množičnim prihodom konec julija. Po odpustu pa potem teh pacientov nimajo kam poslati, saj jih večina nima kam iti.

Ob tem je opozorila tudi na tveganje, da bi v Ceuto prišli migranti z različnimi boleznimi, kot sta tuberkuloza in hepatitis, pri čemer na urgentnem oddelku nimajo dovolj zmogljivosti, da bi jih odkrili. Med migranti, ki so ostali brez dostopa do svojega običajnega zdravljenja, beležijo tudi primere dekompenzacije sladkorne bolezni in epileptičnih napadov.

Preberi še 'Nihče ni vstopil na celinsko ozemlje', vrnili že več kot 48.000 migrantov

Deklice v vse večji nevarnosti

V zasilnem naselju Sidi Embarek je na majhnem prostoru zbranih okoli 300 ljudi, razmere pa so daleč od zadovoljivih. Po njegovih besedah nekatere deklice prispejo v šoku, potem ko so bile v hribih spolno napadene. Pojasnjuje, da številne napadov ne prijavijo zaradi svojega psihičnega stanja, zato so lokalni prebivalci poskrbeli, da sta jim prišla pomagat psiholog in pravnik.

Zaradi razmer so organizacije, kot je Save the Children, opozorile na tveganja, s katerimi se v Ceuti soočajo mladoletne migrantke in dekleta, zlasti v povezavi s trgovino z ljudmi in spolnim izkoriščanjem. K temu naj bi v veliki meri prispevale pomanjkljivosti pri prepoznavanju ogroženih oseb, nastanitvi ter zagotavljanju ustrezne podpore pristojnih oblasti.

migranti ceuta spolni napadi deklice

Kobre vse bližje ljudem, opažajo jih celo na dvoriščih in na domu

Z jadralnim padalom skušal vstopiti v Ceuto, a padel v morje

24ur.com Več kot 370 milijonov deklic in deklet posiljenih ali spolno zlorabljenih
24ur.com Otroci, ki naj bi bili žrtve hrvaških trgovcev z ljudmi, imajo hrvaške dokumente
24ur.com Med obredom 'pohabljanja ženskih spolovil' umrla tri dekleta
24ur.com Zaradi suma spolnega napada na žensko v Ljubljani aretirali dva Maročana
24ur.com Žrtve prostitucije in zlorab so tudi mladoletniki, zlasti dekleta na begu
24ur.com Na Hrvaškem več učencev preteplo učenko petega razreda
24ur.com Na zdravljenje v Slovenijo prispela skupina sedmih palestinskih otrok
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897