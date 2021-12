Mladoletnega strelca v Michiganu obtožili umora in terorizma

Njegova starša sta imela le nekaj ur pred napadom sestanek s šolskimi uradniki na temo obnašanja njunega sina, vendar za zdaj ni jasno, o čem natančno so govorili.

Nekaj ur zatem je Crumbley vstopil v toaletne prostore z nahrbtnikom in prišel ven s polavtomatsko pištolo, ki jo je pred tednom dni kupil njegov oče. Odšel je po hodniku in streljal na vse strani. "Slišali smo dva strela, nato pa je učitelj stekel v razred in zaklenil učilnico. Pred vrata smo postavili mize, zakrili okna in se skrili," je povedal eden od dijakov Aiden Page."Za vsak slučaj smo imeli v rokah kalkulatorje in škarje, če bi strelec stopil v učilnico in bi ga morali napasti," je še povedal Page.