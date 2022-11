Mladoletni in bolni migranti smeli v Italijo, zdravi odrasli ne

Z ladje Humanity 1, ki jo upravlja nemška dobrodelna organizacija SOS Humanity, so se ob zori najprej izkrcali tri mladoletne deklice in dojenček. Sledili so jim še mladoletni fantje in odrasli moški z zdravstvenimi težavami, je sporočila tiskovna predstavnica omenjene orgnizacije Petra Krischok.

Pred obalo Sicilije na dovoljenje za izkrcanje čakajo še tri ladje, na katerih je skupaj 900 ljudi, ki so jih nevladne organizacije rešile na morju.

To so Rise Above nevladne organizacije Mission Lifetime, ki prav tako pluje pod nemško zastavo, ter Ocean Viking organizacije SOS Mediterranee in Geo Barents organizacije Zdravniki brez meja, ki sta registrirani na Norveškem.