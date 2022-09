Mladoletnici sklenili dogovor, da bosta umorili svoji družini

Ameriška policija je sporočila, da je 12-letna deklica iz Teksasa najprej ustrelila svojega očeta, nato pa še sebe. Oba so odpeljali na zdravljenje, toda njuno stanje ni znano. Po nadaljnji preiskavi so ugotovili, da je na očeta streljala v skladu s "paktom", ki ga je sklenila z drugo mladoletnico, in sicer da bosta ubili svoji družini in hišne ljubljenčke.

Policisti v Teksasu so 12-letnico, s strelno rano na glavi, našli 20. septembra okoli pol polnoči pred njenim domom v Weatherfordu, so sporočili iz šerifovega urada okrožja Parker. V hiši so našli tudi njenega 38-letnega očeta, ki je imel strelno rano v predelu trebuha. Policija je sporočila, da naj bi deklica ustrelila očeta, pobegnila s kraja dogodka in nato ustrelila še sebe. Oba so odpeljali v lokalno bolnišnico, njuno stanje pa po poročanju Sky Newsa ni znano. icon-expand Ameriška policija. Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock Umor svoje družine in hišnih ljubljenčkov naj bi načrtovala več tednov Po besedah detektivov naj bi osumljenka umor svoje družine in hišnih ljubljenčkov načrtovala več tednov. Glede tega je bila v stiku še z enim dekletom iz Lufkina v Teksasu, pogovarjali naj bi se prav o tem, kako bosta izpeljali umore. Kot poroča CNN, starost dekleta iz Lufkina ni znana, prav tako ni jasno, ali sta se dekleti poznali v živo ali zgolj prek spleta. Lufkin se nahaja več kot 300 kilometrov jugovzhodno od okrožja Parker. Policisti so razkrili, da je umor svojega očeta načrtovalo tudi drugo dekle, a da tega nato ni izpeljalo. Deklici sta se dogovorili, da se bo 12-letnica iz Weatherforda odpeljala v Lufkin, pobrala prijateljico, nato pa bi skupaj pobegnili v Georgio. Dekle iz Lufkina je obtožena kriminalne zarote pri načrtovanju umora. Šerif okrožja Parker Russ Authier je dejal, da je primer še v zgodnji fazi aktivne preiskave. "Zaradi poškodb, starosti mladoletnic in občutljive zadeve bodo informacije o tem primeru omejene," je še povedal.